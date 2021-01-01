الداخلية بغزة تصدر تصريح حول متابعة تداعيات حادثة إطلاق النار في مستشفى الطب النفسي

غزة/سما/

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مساء اليوم الخميس، تصريحاً صحفياً بشأن تداعيات حادثة إطلاق النار بمستشفى الطب النفسي في غزة.

وأوضحت الداخلية أنه وفي إطار متابعة التحقيقات بحادث إطلاق النار الذي وقع في مستشفى الطب النفسي بمدينة غزة بتاريخ 13 مارس الجاري، تبين أن الشاب محمد الصوص (24 عاماً) قتل نتيجة إطلاق النار المباشر من الجاني (م. د) 21 عاماً، مشيرةً إلى أن الأخير قُتل فيما بعد أثناء تبادل إطلاق النار مع عناصر الشرطة.

وأكدت الوزارة أنها ستقوم بواجبها، وتحمّل مسؤولياتها تجاه الحادث وكافة تداعياته، وفق ما خلصت إليه لجنة التحقيق.

وتقدمت الوزارة بخالص العزاء من عائلة الصوص الكرام، بوفاة ابنهم.