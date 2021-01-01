  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الداخلية بغزة تصدر تصريح حول متابعة تداعيات حادثة إطلاق النار في مستشفى الطب النفسي

الخميس 25 مارس 2021 11:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة تصدر تصريح حول متابعة تداعيات حادثة إطلاق النار في مستشفى الطب النفسي



غزة/سما/

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مساء اليوم الخميس، تصريحاً صحفياً بشأن تداعيات حادثة إطلاق النار بمستشفى الطب النفسي في غزة.

وأوضحت الداخلية أنه وفي إطار متابعة التحقيقات بحادث إطلاق النار الذي وقع في مستشفى الطب النفسي بمدينة غزة بتاريخ 13 مارس الجاري، تبين أن الشاب محمد الصوص (24 عاماً) قتل نتيجة إطلاق النار المباشر من الجاني (م. د) 21 عاماً، مشيرةً إلى أن الأخير قُتل فيما بعد أثناء تبادل إطلاق النار مع عناصر الشرطة.

وأكدت الوزارة أنها ستقوم بواجبها، وتحمّل مسؤولياتها تجاه الحادث وكافة تداعياته، وفق ما خلصت إليه لجنة التحقيق.

وتقدمت الوزارة بخالص العزاء من عائلة الصوص الكرام، بوفاة ابنهم.

#الداخلية بغزة #تصريح #حادث اطلاق نار #مستشفى الطب النفسي

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات مقابل الشيكل

نتائج الانتخابات الإسرائيلية تراوح مكانها بدون حسم ومنصور عباس "ملك الملوك"

الرجوب : وثيقة سياسية بين فتح وحماس تعبد الطريق لحكومة الوحدة الوطنية

من هي المرأة التي تقف خلف انتصار "الموحدة" في انتخابات الكنيست ؟

السنوار يكشف تفاصيل علاقة أبو عاصف البرغوثي بكتائب القسام.. "الضفة تشكل صاعق الانفجار"

دحلان: عشر سنوات من المساعدات ألزمنا بها واجبنا الوطني لا الانتخابات ..فيديو

هل أعلنت حركة حماس عن أسماء مرشحيها للانتخابات وبرنامجها الانتخابي ؟

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

الصين

مبادرة صينية بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.. وفلسطين تعلق!

لهذا السبب.. لا يمكن لوزارة الصحة بغزة تأكيد أو نفي وجود إصابات بسلالة كورونا الجديدة داخل القطاع

واشنطن تعلن تقديم 15 مليون دولار كمساعدات انسانية الى الضفة وقطاع غزة

المبعوث الاممي للسلام يحذر: اسرائيل لم تمتثل لقرار مجلس الأمن رقم "2334".. وقطاع غزة قابل للتصعيد!

اعلان سما رسائل