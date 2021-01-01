لقطات من السعودية تكشف كواليس برنامج رامز جلال لرمضان 2021(فيديو)

الرياض/سما/

أزاحت لقطات تم تصويرها من العاصمة السعودية الرياض، الستار عن بعض كواليس برنامج الفنان المصري، رامز جلال، الجديد للمقالب، الذي سيعرض في شهر رمضان، ويتم تصويره في سرية تامة منعا من تسريب تفاصيله.

وتبين اللقطات التي سجلها شاب سعودي بواسطة كاميرا هاتفه الذكي، وشاركها عبر تطبيق "تيك توك" للفيديوهات، رامز جلال وهو يسير في الرياض بصحبة فريق من برنامجه تجاه مبنى ضخم لتنفيذ مهمة ما.

وعلق مصور الفيديو على المقطع بصوته: "رامز جلال نجم اليوتيوب"، وأشار إلى أن شعر رامز جلال مصبوغ باللونين الأحمر والأصفر، وهو على ما يبدو أنها إطلالته في البرنامج الجديد.

واعتاد رامز جلال على تغيير مظهره في كل نسخة من برامج مقالبه السنوي، وظهر في برنامج "رامز مجنون رسمي" برمضان 2020 وهو بشعر أزرق اللون.



​ويتم تصوير برنامج رامز جلال للمقالب لرمضان 2021 في سرية تامة داخل مدينة ملاهي كبرى في المملكة العربية السعودية، والمصممة بطراز عالمي.



وتدور فكرة البرنامج حول دخول رامز جلال مع ضيف كل حلقة في مغامرة كبرى داخل الملاهي، وبعد الانتهاء من التجول داخلها يقفزان من ارتفاع شاهق ويسقطان في المياه.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الدستور" المصرية، اليوم الخميس، أن رامز جلال انتهى من تسجل تتر برنامجه الجديد للمقالب، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر".

وأضافت أن جلال صور 29 حلقة فقط من البرنامج، على أن تتم إذاعة حلقة مجمعة من الحلقات يوم 30 رمضان.

وتابعت أنه من المقرر أن تعلن شبكة "إم بي سي" السعودية عن تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد للمقالب واسمه الأسبوع المقبل، بعد أن زعمت تقارير أنه يحمل اسم "رامز مريض نفسي".