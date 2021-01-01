اسرائيل تخصص 6.7 مليار شيكل لمكافحة كورونا خلال الشتاء المقبل

القدس المحتلة / سما /

من المقرر ان تعقد الحكومة الاسرائيلية الأسبوع المقبل الاجتماع الأول بعد الانتخابات والذي سيُطلب فيه من الوزراء الموافقة على "صندوق كورونا" مقابل 6.7 مليار شيكل لشراء اللقاحات ، وكذلك لتمويل الحرب ضد كورونا.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان جميع وزراء الحكومة الاسرائيلية وقعوا اتفاقية سرية بشأن تفاصيل الاتفاقيات التي يتم إبرامها مع الشركات ومن المتوقع توقيعها في المستقبل القريب.

واضافت ان هذه الاتفاقيات ستكون مع شركات أخرى غير شركة "فايزر".

وقالت ان الميزانية التي ستتم الموافقة عليها من المفترض أن تمول تدابير إضافية، مثل تشغيل حملة التطعيم ، وميزانية لصناديق الصحة والاستعدادات لفصل الشتاء.