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نتائج انتخابات الكنيست الـ24: تعادل بين المعسكرات و"راعم" لسان الميزان

الخميس 25 مارس 2021 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتائج انتخابات الكنيست الـ24: تعادل بين المعسكرات و"راعم" لسان الميزان



القدس المحتلة / سما /

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، عن فرز 99% من الأصوات، ونشرت النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الرابعة والعشرون، حسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.
 
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن هناك تعادل بين معسكر نتنياهو، ومعسكر لا نتنياهو، وبقاء حزب "راعم" بمقاعده الأربعة لسان الميزان بين المعسكرين.
 
وبحسب معاريف، جاءت النتائج النهائية على النحو التالي: الليكود 30 مقعدا، يش عتيد 17، شاس 9، كحول لفان 8، العمل 7، يمينا 7، يهدوت هتوراة 6، يسرائيل بيتنا 6، المشتركة 6، الصهيونية الدينية 6، تكفا حدشاه 6، ميرتس 6، راعم 4 مقاعد.
 
وحسب الصحيفة، جاءت نتائج المعسكرات على كالتالي: معسكر نعم نتنياهو مع نفتالي بينت 59 مقعدا، ومعسكر لا نتنياهو 57 مقعدا، وراعم 4 مقاعد.
 
يشار الى أن هذه النتائج لن تسمح لأي من المعسكرين بتشكيل حكومة، وقد نشهد توجه قريب لانتخابات خامسة للكنيست، خلال أقل من عامين.

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