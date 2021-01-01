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الملك سلمان يجري محادثات مع الكاظمي ويوجه دعوة له لزيارة السعودية

الخميس 25 مارس 2021 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملك سلمان يجري محادثات مع الكاظمي ويوجه دعوة له لزيارة السعودية



الرياض/سما/

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس محادثات عبر الاتصال المرئي مع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وصدر عن اللقاء بيان مشترك نوه من خلاله الجانبان بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين، وأشادا بالمستوى الذي وصلت إليه تلك العلاقات والاتصالات بينهما.

كما أكدا على دور مجلس التنسيق السعودي العراقي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين وعلى أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها في المجالات المختلفة ولا سيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية، وذلك استكمالا للجهود المبذولة والنتائج الإيجابية المتحققة عن الزيارات المتبادلة للمسؤولين بين البلدين خلال الفترة الماضية.

وثمنت السعودية جهود الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.

من جهتها ثمنت العراق المبادرات التي قدمتها المملكة في مجال مواجهة جائحة كورونا.


وفي ما يخص القضايا الإقليمية، اتفق الجانبان على تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضرورة إبعادها عن التوترات وأسبابها والسعي المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

وفي هذا الإطار أكد رئيس الوزراء العراقي على دعم مبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.

هذا ووجه الملك سلمان دعوة إلى رئيس الوزراء العراقي لزيارة المملكة في القريب العاجل للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين وبحث كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء عن تقديره وقبوله للدعوة.

#الملك سلمان #السعودية #العراق ’ #مصطفى الكاظمي

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