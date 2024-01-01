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"وقائي" جنين يقدم خمسة أجهزة توليد أوكسجين لمرضى كورونا في جنين

الخميس 25 مارس 2021 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"وقائي" جنين يقدم خمسة أجهزة توليد أوكسجين لمرضى كورونا في جنين



جنين / سما /

قدم جهاز الأمن الوقائي في جنين اليوم الخميس، خمسة أجهزة توليد أوكسجين لمرضى فيروس كورونا في جنين.

وسلم مدير العلاقات العامة والإعلام العميد سلطان زيود وضباط من الجهاز، الأجهزة لمدير الصحة الدكتور وسام صبيحات.

وقال صبيحات: إن جهاز الأمن الوقائي في محافظة جنين، ومنذ بدء جائحة كورونا وهو حاضر بكل إمكانياته لتخفيف عبئ هذا الفيروس الخطير على مجتمعنا الفلسطيني، وباستمرار كان حاضرا أيضا بكل الاحتياجات الضرورية لمديرية الصحة التي ساهمت بتسهيل عمل المديرية وطواقمها الطبية.

وأضاف: إن تقديم هذه الأجهزة اليوم الخميس من قبل الوقائي يأتي بوقت نحن بأمس الحاجة لمثل هذه الأجهزة بسبب ازدياد عدد الإصابات بالفيروس وضرورة حاجتهم الطبية.

#الامن الوقائي #أجهزة توليد أوكسجين #مرضى كورونا #فيروس كورونا #جنين

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