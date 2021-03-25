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مصر تتأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ25 في تاريخها ...فيديو

الخميس 25 مارس 2021 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تتأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ25 في تاريخها ...فيديو



القاهرة/سما/

تأهل المنتخب المصري لكأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون العام المقبل، بعد تعادله مع مضيفه الكيني 1-1 ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات اليوم الخميس.

وافتتح المنتخب المصري باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الثانية عن طريق محمد مجدي "أفشة"، وعادل لأصحاب الأرض عبد الله حسن في الدقيقة الـ65 من عمر اللقاء.


وبهذا الفوز، رفع منتخب "الفراعنة" رصيده إلى 9 نقاط ورافق منتخب جزر القمر عن المجموعة السابعة إلى كأس الأمم الإفريقية قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات، فيما ودع منتخبا كينيا وتوغو التصفيات، مهما كانت نتائجهما في الجولة الأخيرة.

وعزز منتخب "الفراعنة" رقمه القياسي بالمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بـ25 مشاركة.


 


ويتصدر المنتخب المصري فرق المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر، وسيتواجه المنتخبان في القاهرة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات في الـ30 من مارس الجاري، وستحدد المباراة هوية متصدر المجموعة السابعة.

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