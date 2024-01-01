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لهذا السبب.. لا يمكن لوزارة الصحة بغزة تأكيد أو نفي وجود إصابات بسلالة كورونا الجديدة داخل القطاع

الخميس 25 مارس 2021 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. لا يمكن لوزارة الصحة بغزة تأكيد أو نفي وجود إصابات بسلالة كورونا الجديدة داخل القطاع



غزة / سما /

أكد نائب مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة بغزة مجدي ضهير، مساء يوم الخميس، عدم وجود أجهزة لدى الوزارة في غزة لكشف الطفرات الجديدة من فيروس كورونا.

وأضاف ضهير في تصريح صحفي، أنه لا يمكن للوزارة تأكيد أو نفي وجود إصابات بالسلالة الجديدة للفيروس داخل قطاع غزة حتى الآن جراء عدم وجود أجهزة فحص.

وشدد على أن الوزارة تسعى مع الجهات المعنية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية من أجل الحصول على أجهزة فحص مخبري خاصة باكتشاف السلالات الجديدة من كورونا.

وأشار ضهير إلى أن الأعراض الخاصة بالسلالة الجديدة قريبة جداً من الإصابات العادية، وبالتالي لا يمكن تحديدها إلا من خلال التحاليل المخبرية".     

الراي الحكومية

#مجدي ظهير #غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #سلالة كورونا الجديدة

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