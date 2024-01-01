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بايدن: أنوي الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024... واشتقت لترامب

الخميس 25 مارس 2021 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: أنوي الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024... واشتقت لترامب



واشنطن/سما/

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، في أول مؤتمر صحفي له بعد مرور 65 يوما على توليه الرئاسة، عن نيته للترشح لولاية ثانية.

وقال للصحفيين: "خطتي هي الترشح لإعادة الانتخاب، هذا هو توقعي"، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.


وردا على سؤال قال: "أنا أحترم القدر كثيرا، لم أتمكن أبدا من التخطيط لأربع سنوات ونصف، وثلاث سنوات ونصف قبل ذلك بالتأكيد".
وردا على سؤال عما إذا كانت ستخوض نائبته، كمالا هاريس، معه سباق الترشح لولاية جديدة في عام 2024، أجاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالإيجاب، قائلا: "أتوقع أن يكون هذا هو الحال تماما، إنها تقوم بعمل رائع، إنها شريكة رائعة".

وأشار بايدن في المؤتمر الصحفي إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تقدم بطلب لإعادة انتخابه في وقت مبكر من رئاسته بسبب حاجته إلى ذلك.

وقال بايدن ضاحكا: "يا إلهي لقد اشتقت إليه".
ولدى سؤاله عما إذا كان يتوقع خوض الانتخابات ضد ترامب في عام 2024 ، قال: "هيا... أنا لا أفكر حتى في هذا، وليس لدي أي فكرة".

وتم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة في يوم 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بحضور زوجته ونائبته، كمالا هاريس، ورؤساء أمريكا السابقين، جورج دبليو بوش وباراك أوباما وبيل كلينتون.

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