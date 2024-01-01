  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بايدن يعلن عن هدف جديد يريد تحقيقه خلال الـ100 يوم الأولى من رئاسته

الخميس 25 مارس 2021 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يعلن عن هدف جديد يريد تحقيقه خلال الـ100 يوم الأولى من رئاسته



واشنطن/سما/

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الخميس، أنه وضع هدفا جديدا يريد تحقيقه خلال الـ100 يوم من رئاسته.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي أنه "وضع هدفا جديدا لتطعيم مواطني الولايات المتحدة ضد فيروس كورونا".


وأوضح "اليوم حددت هدفا ثانيا - بحلول مئة يوم من رئاستي، سنقدم 200 مليون جرعة".

وتابع "دفعنا 400 مليون دولار كمساعدات للأمريكيين المتضررين جراء جائحة كورونا".


وكان بايدن قد أعلن، في وقت سابق، أنه "بحلول نهاية مايو/أيار سيتم تأمين جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد كافية لجميع الأمريكيين".

واستدرك الرئيس الأمريكي قائلا، آمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها بحلول هذا الوقت من العام المقبل، وربما حتى قبل ذلك".

وحث بايدن الأمريكيين على الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي كي لا يتراجع التقدم الذي تم إنجازه.

وأكد أن الولايات المتحدة إذا ما تبقى لديها فائض عن حاجتها من لقاحات فيروس كورونا فإنها ستشاركه مع دول أخرى.

#بايدن #واشنطن’ #اخبار اميركا #فيروس كورونا #التطعيم ضد كورونا #الولايات المتحدة الأمريكية

الأكثر قراءة اليوم

كيف نجح غانتس في تحقيق "المفاجأة" بالانتخابات؟

غزة: وكلاء وزارات يتقدمون باستقالاتهم تمهيداً لانتخابات التشريعي المرتقبة

احتمال الذهاب إلى انتخابات خامسة قائم.. الليكود يتبيّن موقف عباس حول قوانين ضد نتنياهو

اسعار العملات مقابل الشيكل

نتائج الانتخابات الإسرائيلية تراوح مكانها بدون حسم ومنصور عباس "ملك الملوك"

من هي المرأة التي تقف خلف انتصار "الموحدة" في انتخابات الكنيست ؟

الرجوب : وثيقة سياسية بين فتح وحماس تعبد الطريق لحكومة الوحدة الوطنية

الأخبار الرئيسية

لهذا السبب.. لا يمكن لوزارة الصحة بغزة تأكيد أو نفي وجود إصابات بسلالة كورونا الجديدة داخل القطاع

واشنطن تعلن تقديم 15 مليون دولار كمساعدات انسانية الى الضفة وقطاع غزة

المبعوث الاممي للسلام يحذر: اسرائيل لم تمتثل لقرار مجلس الأمن رقم "2334".. وقطاع غزة قابل للتصعيد!

البرغوثي

السنوار يكشف تفاصيل علاقة أبو عاصف البرغوثي بكتائب القسام.. "الضفة تشكل صاعق الانفجار"

رئيس الوزراء محمد اشتيه

رئيس الوزراء الفلسطيني: نتطلّع لاستئناف عملية سلام حقيقية تحت مظلة متعددة الأطراف

اعلان سما رسائل