مفاجأة صادمة بسبب زواج الأقارب في مصر... كيف ظهر المولود لحظة ولادته ؟

القاهرة/سما/

شهدت مصر حالة ولادة نادرة تتعلق بزواج الأقارب، وهي ولادة طفل من دون بطن وأمعاء.

وأعلن طبيب نساء وتوليد بمحافظة الأقصر، حامد سيد أحمد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أمس الأربعاء، أن الطفل مات بعد ساعات قليلة من ولادته، لأنه يصعب الاستمرار في الحياة بهذه الحالة.

وشرح أحمد أن الولادة دون بطن وأمعاء تسمى متلازمة "الطفل البرقوقية"، والتي يصاحبها أيضا الولادة بدون عضلات بطن والخصيتان بعيدتان عن بعضهما وغير متصلتان بجانب، إلى جانب مشاكل في الكلى والرئتين، واختفاء فتحة الشرج.

وكشف الطبيب حامد سيد أحمد أن تلك حالة نادرة من بين 40 ألف ولادة، وتصيب المواليد الذكور بنسبة 95%.

وأكد أن متلازمة "الطفل البرقوقية" تحدث نتيجة زواج الأقارب، ناصحا بهذا الصدد بضرورة إجراء الفحوصات الطبية قبل زواج الأقارب.



يأتي هذا بعد مرور أسبوع على ولادة "طفلة" بشعر أبيض في واقعة هي الأولى من نوعها في محافظة الأقصر.

وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، أن صور الطفلة المولودة قد أثارت حالة من الرعب والهلع على موقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها البعض معجزة، فيما اعتبرها البعض الآخر أمرا طبيعيا يتعلق بالجينات الوراثية.

ونقلت الصحيفة على لسان الدكتور حامد سيد، مدير المركز، والذى أشرف على ولادة الحالة، أن الطفلة تم ولادتها، أمس السبت، من خلال عملية ولادة قيصرية لسيدة فى العقد الرابع من عمرها، سبق لها الولادة مرتين.

وأكد أن ولادة الطفلة بهذا الشكل، وتحديدا بخصل شعر أبيض، يرجع لعوامل وراثية، أهمها وجود صلة قرابة بين والدي الطفلة، مشيرا إلى الطب يطلق على هذه الحالة "متلازمة واردينبيرغ" (Waardenberg Syndrome)‏، وهو اضطراب وراثي نادر يتميز في معظم الأحيان مع درجات متفاوتة من الصمم، والعيوب الطفيفة في الهياكل الناشئة عن القمة العصبية، واضطرابات في تكون العضل، واضطرابات في السمع والجلد والعينين بشكل أساسي وقد يصيب القولون أو الأطراف العلوية خاصة اليدين

ولفت الطبيب المصري أنه بالكشف على الطفلة لم يكن هناك أي أعراض مرضية أخرى، وخرجت الطفلة برفقة والدتها وأسرتها بعد ساعات من العملية.