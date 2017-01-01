الحبس المؤبد على مدان بقتل مواطن في غزة

غزة / سما /

قضت محكمة بداية شمال غزة، اليوم الخميس، حكمًا بالحبس المؤبد على مواطن أدين بتهمة القتل غير القصد خلافًا لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة المحكمة المدان (ع/أ) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المجني عليه محمد أحمد نصر "قرقز"، حيث جاء الحكم بعد جلسات مطولة تم خلالها سماع بينات النيابة العامة وكذلك الدفاع.

يذكر أن المدان قتل المجني عليه محمد أحمد نصر "قرقز" بتاريخ 9 تشرين أول 2017، وذلك بأن قام بطعنه بواسطة أداة حادة من نوع "موس كباس" طعنة واحدة نافذة في صدره أدت إلى مقتله، وذلك بغير قصد منه وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون