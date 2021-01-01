القسام : عمر البرغوثي أحد مؤسسي القسام بالضفة.. وتكشف عن بعض أعماله

غزة / سما /

كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن الاسير المحرر عمر البرغوثي احد مؤسسيها بالضفة الغربية.

واكدت أن البرغوثي كان المشرف المباشر على العديد من خلايا القسام في الضفة.

واشارت الى انه كانت له مسؤوليةٌ مباشرةٌ على خلية الشهيدين عماد وعادل عوض الله التي تشكلت من مجاهدي القسام في قرى كوبر وسلواد والمزرعة الغربية، والتي اعتبرها المحتل إحدى أخطر خلايا المقاومة الفلسطينية في تاريخه، ونفذت عملياتٍ موجعةً قُتل فيها عددٌ كبيرٌ من جنود الاحتلال، كما قام بتدريب قائد الخلية وإمدادها بأول قطعة سلاحٍ استخدمت في عملياتها.

وقالت إن عمر البرغوثي له إسهامٌ في العمليتين اللتين نفذهما نجلاه الشهيد صالح والأسير عاصم وداسا خلالهما على رقاب جنود الاحتلال في مستوطنتي عوفرا وجفعات آساف.

واضافت:"ولم يقتصر جهاده على القسام فقد زوّد إحدى مجموعات كتائب شهداء الأقصى بالسلاح الذي نفذت به عدداً من العمليات".

واوضحت انه بدأ تاريخه المقاوم منذ سبعينيات القرن الماضي حيث قاتل في صفوف الثورة الفلسطينية في لبنان، واعتقل لدى الاحتلال لأول مرة في عام 1978م إثر عمليةٍ نفذها برفقة شقيقه المجاهد نائل البرغوثي عميد الأسرى، وبعد الإفراج عنه في صفقة تبادل الأسرى عام 1985م لم يتردد لحظة في مواصلة الطريق.