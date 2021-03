أول لاعب كرة قدم يفوز بلقب "سفير النوايا الحسنة" لمفوضية الأمم المتحدة

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الأربعاء، عن تعيين الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونخ الألماني ولاعب منتخب كندا لكرة القدم للرجال، ألفونسو ديفيز، كأحدث سفير عالمي للنوايا الحسنة.

وقال ديفيز أثناء قبوله دوره الجديد كسفير للنوايا الحسنة للمفوضية: "أنا فخور بالانضمام إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كسفير للنوايا الحسنة. تجربتي الخاصة تجعلني أرغب في التحدث نيابة عن اللاجئين ومشاركة قصصهم والمساعدة في إحداث فرق"، بحسب بيان رسمي.

وأشار البيان إلى أن ألفونسو ديفيز يكون، بعد إعلان أمس الأربعاء، أول لاعب كرة قدم وأول كندي يصبح سفيرا عالميا للنوايا الحسنة للمفوضية.

من جانبه، رحب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غرادي بانضمام ديفيز إلى فريق سفراء النوايا الحسنة للمفوضية قائلا: "يجسد ألفونسو ديفيز قوة الرياضة ويشرفنا حقا انضمامه إلينا، تتمتع الرياضة بقدرة لا تصدق على جلب الأمل والشفاء والمساعدة في تشكيل مستقبل أولئك الذين أجبروا على الفرار".

وأردف: "في عملنا مع اللاجئين، نرى يوميا الفرق الذي يمكن أن تحدثه الرياضة في حياتهم، إن قصة ألفرونسو ديفيز الشخصية وموهبته وانتصاره كلاعب كرة قدم محترف والتزامه بمساعدة اللاجئين أمر مثير للإعجاب. أنا أتطلع إلى العمل معه".

