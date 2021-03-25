واشنطن تعلن تقديم 15 مليون دولار كمساعدات انسانية الى الضفة وقطاع غزة

واشنطن /سما/

اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن، استعادة برامج المساعدة الأمريكية التي تدعم التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

جاء ذلك في تصريحات للسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد خلال كلمة لها في مجلس الامن.

وأضافت: أن الولايات المتحدة يسرها أن تعلن اليوم عن تقديم 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية لدعم المجتمعات الأكثر هشاشة في الضفة الغربية وغزة

"يعلن الرئيس بايدن استعادة برامج المساعدة الأمريكية التي تدعم التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني." (2/2)https://t.co/KtXWlg9NqV — US Palestinian Affairs Unit (@USPalAffairs) March 25, 2021

في سياق متصل، اعلنت الخارجية الامريكية، عن تقديم 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت الخارجية في بيان وصل سما الاخبارية نسخة عنه، إن الهدف من تقديم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لهذه الأموال، تلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا والمنقذة للحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفق بيان الخارجية فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدعم من خلال هذه المساعدة، جهود الاستجابة لـ COVID-19 التابعة لخدمات الإغاثة الكاثوليكية في مرافق الرعاية الصحية والمجتمعات المتضررة في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما تدعم هذه المساعدة أيضًا برامج المساعدة الغذائية الطارئة في المجتمعات التي تواجه انعدام الأمن الغذائي ، والتي تفاقمت بسبب جائحة COVID-19. هذه الخطوة الصغيرة في النهوض برفاهية الشعب الفلسطيني تتماشى تمامًا مع القيم الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك ، حتى الآن ، قدمت الولايات المتحدة مساهمة أولية بقيمة 2 مليار دولار إلى Gavi ، تحالف اللقاحات العالمي ، لدعم التطعيم للناس في جميع أنحاء العالم من خلال التزام السوق المتقدم لـ COVAX. في منتصف شهر مارس.

وأشارت الخارجية الامريكية في بيانها الى أن السلطة الفلسطينية تلقت الدفعة الأولى من لقاحات AstraZeneca و Pfizer / BioNTech COVID-19 من خلال COVAX AMC. يعد هذا جزءًا من التزام COVAX بتوفير إجمالي 168000 جرعة من لقاح AstraZeneca و 37440 جرعة لقاح من شركة Pfizer / BioNTech للضفة الغربية وقطاع غزة.

ونوهت الخارجية الامريكية، الى أن التعاون العالمي أمر حاسم لمواجهة تهديدات عصرنا. موضحة ان الرئيس بايدن يلتزم بالعمل مع شركائنا بشأن COVID-19 ، الذي يمثل أولوية قصوى للأمن القومي.