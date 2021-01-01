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المالكي يتسلم نسخة من أوراق تعيين ممثلة الصليب الأحمر لدى دولة فلسطين

الخميس 25 مارس 2021 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يتسلم نسخة من أوراق تعيين ممثلة الصليب الأحمر لدى دولة فلسطين



رام الله / سما /

 تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي نسخة من أوراق تعيين ممثلة الصليب الأحمر إليس دوبوف لدى دولة فلسطين.

وأشاد المالكي خلال لقاءه مع دوبوف في مقر الوزارة بمدينة رام الله بالعلاقات المميزة بين دولة فلسطين ومنظمة الصليب الأحمر، ودورها في تخفيف المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها معاناة الأسرى في سجون الاحتلال وعائلاتهم، مشدداً على استمرار وتعزيز التعاون بين الطرفين.

وتطرق لآخر التطورات على الأرض الفلسطينية وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في مخالفة واضحة لقواعد القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف التي هي أساس عمل منظمة الصليب الأحمر الدولي.

واستعرض المالكي التطورات الجارية على صعيد الانتخابات في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وتمنى المالكي لدوبوف النجاح في مهمتها. وأكد أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات لنجاح مهامها.

#الخارجية والمغتربين #رياض المالكي #الصليب الأحمر

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