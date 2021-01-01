هيئة قناة السويس تعلّق حركة الملاحة مؤقتاً

القاهرة /سما/

علقّت هيئة قناة السويس، اليوم، حركة الملاحة بشكلٍ مؤقت، فيما تواصل 8 زوارق، جهود تعويم سفينة حاويات عملاقة، تعرضت للجنوح في الجزء الجنوبي من القناة، قبل يومين.

الهيئة وفي بيانها، قالت: إن "13 سفينة أبحرت جنوباً على طول القناة الأربعاء، وتنتظر في البحيرات لحين تعويم سفينة الحاويات إيفر جيفن".

وكانت هيئة قناة السويس أفادت في بيان سابق، أن السفينة "إيفر جيفن" جنحت، يوم الثلاثاء الماضي، وهو ما "يعود بشكلٍ أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظراً لتعرض البلاد لعاصفة ترابية، ما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها".

وتابعت الهيئة قولها: "تتولى لجنة إدارة الأزمات بقيادة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الإشراف على أعمال تعويم السفينة، لضمان انتظام حركة الملاحة وفقاً لأعلى معايير الأمان والسلامة، وخدمة حركة التجارة العالمية".

شركة وكالة الخليج مصر المحدودة للملاحة (جي.إيه.سي) أضدرت مذكرة لعملائها أمس قالت فيها إن جهود تعويم السفينة باستخدام زوارق قطر مستمرة، لكن ظروف الرياح وحجم السفينة الكبير "يعرقلان العملية".

جنوح سفينة الحاويات تسبب في إغلاق الشريان الدولي وحدوث زحمة في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط. وما حصل دفع بعض السفن الى تغيير طريقها باتجاه رأس الرجاء الصالح.

كذلك تسببت بارتفاع أسعار النفط في تعاملات أمس، حيث ارتفعت أسعار خام برنت بنحو 3% إلى 62.7 دولاراً للبرميل، وصعدت أسعار خام تكساس بأكثر من 3% إلى حوالى 59 دولاراً للبرميل.

السفينة "Evergreen" التي يبلغ وزنها 220 ألف طن وطولها 400 متراً وعرضها 59 متراً، تعثرت أمس الثلاثاء على ضفتيّ القناة بعد هبوب رياح قويّة، وفشلت عدة محاولات لإعادة تعويمها.

وأظهرت الصور الملتقطة من سفينة أخرى في القناة، استقرار السفينة بزاوية أغلقت الممر المائي، كما تظهر أنّ الحفارات التي أرسلتها السلطات المصريّة لمحاولة تحريرها، صغيرة جداً وغير مناسبة.



يذكر أنّ السفينة، التي تحمل مئات الحاويات المتجهة إلى من الصين إلى ميناء روتردام في هولندا، هي من أكبر سفن الحاويات العاملة، وتديرها شركة الشحن التايوانيّة Evergreen ومسجلّة في بنما.

ويمر نحو 30 في المئة من حاويات الشحن في العالم يوميا عبر قناة السويس البالغ طولها 193 كيلومترا، ونحو 12 في المئة من إجمالي التجارة العالمية لجميع السلع.