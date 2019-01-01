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تقديرات أمنية: إيران تعتزم فتح جبهة بحرية ضد إسرائيل

الخميس 25 مارس 2021 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات أمنية: إيران تعتزم فتح جبهة بحرية ضد إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 12 العبرية أن منظومة الأمن في إسرائيل تدرس أهمية حادث استهداف إيران لسفينة إسرائيلية في بحر العرب اليوم.
 
وقالت القناة إن المنظومة تقدر بأن الإيرانيين يعتزمون شن جبهة بحرية ضد إسرائيل بضرب السفن الإسرائيلية.
 
وقبل حوالي أسبوعين، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل هاجمت أكثر من 12 ناقلة نفط إيرانية متجهة إلى سوريا في العام الماضي.
 
وذكرت أن سبب موجة الهجمات هو الخوف من وصول الربح الاقتصادي الذي سيحققه بيع النفط إلى أيدٍ متطرفة في المنطقة لا سيما إلى تنظيمات المحور الموالي لإيران.
 
وأشارت إلى أنه منذ نهاية عام 2019 استخدمت إسرائيل أسلحة من بينها ألغام بحرية لضرب ناقلات إيرانية شقت طريقها إلى سوريا أثناء إبحارها في البحر الأحمر.
 
وأوضحت أن إيران واصلت تداول ملايين البراميل من النفط مع سوريا، متجاوزة العقوبات الأمريكية ضد قطاع الطاقة لديها والعقوبات المفروضة على نظام الأسد.
 
وقال مسؤولون أمنيون أمريكيون للصحيفة إن بعض الهجمات كانت تهدف أيضًا إلى إحباط شحنة ذخيرة مرت فوق نفس الناقلات.

#ايران #اسرائيل #بحر العرب #سفينة إسرائيلية

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