تعرف على النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ24 بعد انتهاء عملية فرز الأصوات

القدس المحتلة /سما/

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، عصر اليوم الخميس، أن لجنة الانتخابات المركزية انتهت من عملية فرز الأصوات.

ووفق القناة العبرية، فإنه من المتوقع نشر النتائج النهائية غدًا، فيما لا يتوقع حدوث أي تغيير جديد في الكتل وستكون كالتالي:

الكتلة المعارِضة لنتنياهو + منصور عباس 61 مقعداً

كتلة نتنياهو + بينيت 59 مقعداً

وفيما يلي عدد المقاعد للأحزاب الإسرائيلية في الانتخابات:

الليكود 30

يوجد مستقبل 17

شاس 9

أزرق أبيض 8

يمينا 7

العمل 7

يهدوت هتوراة 7

"إسرائيل" بيتنا 7

الصهيونية الدينية 6

ميرتس 6

أمل جديد 6

المشتركة 6

الموحدة "عباس" 4

في السياق، قالرئيس حزب "الأمل الجديد" الإسرائيلي، جدعون ساعر عبر موقع (تويتر): إنه ومع ظهور النتائج النهائية للانتخابات، يتضح أن نتنياهو لا يملك أغلبية لتشكيل حكومة - الآن يجب بذل الجهود لتشكيل حكومة تغيير.