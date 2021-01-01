العطاري يؤكد أهمية دعم وتعزيز صمود المواطنين في قرى القدس

رام الله /سما/

استحضر وزير الزراعة رياض العطاري اليوم الخميس، أهمية دعم وتعزيز صمود المواطنين في قرى القدس المحتلة، في وجه الاحتلال والجدار والاستيطان الذي يستهدف أرضهم ووجودهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مقر الوزارة بمدينة رام الل مع عدد من ممثلي المجالس المحلية لبلدات السواحرة، وجبع، والزعيم، وبدو.

وقال العطاري إن الحكومة لديها برنامج وخطة عمل لدعم هذه القرى المهمة بالعديد من المشاريع الزراعية، لمواجهة تسارع عمليات الاستيلاء على المزيد من الأراضي الزراعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بهذه القرى باعتبارها خاصرة القدس واستهدافها من قبل الاحتلال.