غزة: الأوقاف تصدر تنويهًا مهمًا يتعلق بتطورات الحالة الوبائية

غزة /سما/

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة اليوم الخميس، تعميمًا مهمًا يتعلق بآخر تطورات الحالة الوبائية.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي: "في إطار التقييم لآخر المستجدات بشأن إجراءات الوقاية والسلامة من وباء كورونا في المساجد، وتطور الحالة الوبائية، وبناء على تقديرات الجهات المختصة تؤكد وزارة الأوقاف على الآتي: استمرار رخصة التخلف عن صلاة الجمعة والجماعات في المساجد للمرضى وكذلك الأصحاء".

وشددت على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية في الصلاة والمتمثلة بلبس الكمامة، والتباعد بين المصلين، والصلاة على السجادة الخاصة".

ونوهت إلى ضرورة إغلاق ثلاجات المياه أو استخدام كاسات بلاستيكية متجددة وليس كأس واحد، مشددة على أهمية المحافظة على تهوية المساجد بفتح جميع نوافذها أثناء وجود المصلين.

وتابعت: "سيتم إغلاق المساجد غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية"، مشيرة إلى ضرورة تعاون المصلين مع اللجان المشرفة على تطبيق الإجراءات الوقائية في المساجد وتقديم صورة حضارية لالتزام المساجد، حتى لا نصل للإغلاق الشامل.