ماذا حدث للقائمة المشتركة..من 15 مقعدا انهارت إلى 6

القدس المحتلة /سما/

القائمة العربية المشتركة ، التي فازت في الانتخابات السابقة ب 15 مقعدًا ، انهارت في الانتخابات الحالية ، ويشير فرز 89.2٪ من الأصوات إلى أنها ستحصل على 6 مقاعد فقط.

ونقل موقع يديعوت احرنوت عن العديد من المواطنين العرب الذين عبروا عن خيبة أملهم من نتائج القائمة ، التي يقولون إنه يجب فهم ما حدث، وطالبوا أيضًا باستبدال القائمة.

وتنقسم القائمة المشتركة إلى ثلاثة أحزاب مختلفة: "الجبهة" و"التجمع" و"العربية للتغيير" ، وستحصل الجبهة بحسب النتائج على ثلاثة مقاعد: أيمن عودة وعايدة توما وعوفر كسيف. والعربية للتغيير مقعدين فاز بها أحمد الطيبي وأسامة السعدي ، وحصل سامي أبو شحادة على مقعد عن التجمع.

وقال مصدر مشترك "لم نعتقد أن هذه ستكون النتيجة. توقعنا ثمانية مقاعد وبعد العينات عدنا إلى المنزل بنتائج جيدة لكن في وقت متأخر من الليل انقلب كل شيء رأسا على عقب. لا نستوعب النتيجة ، يجب أن نعرف ما هي الأخطاء. لقد دعم المجتمع العربي دائمًا ، لكن هذه المرة ربما غيّر الكثيرون الاتجاه. اعتقدت أن الانقسام سيلحق المزيد من الضرر بالقائمة الموحدغ ، ويعتقد الكثيرون مثلي لكنهم فازوا بخمسة مقاعد وأصبحوا حزبا قياديا ".

وقال الناشط الاجتماعي والسياسي د. ثابت أبو راس ، من سكان قلنسوة ، إن "نتائج انتخابات الكنيست في المجتمع العربي زلزال. خسرت الجبهة ظهورها العددي لأول مرة في الكنيست لصالح القائمة الموحدة بقيادة منصور عباس. "الانقسام الذي بدأ بقضايا ثانوية في الحملة الانتخابية يمكن أن يتحول إلى انقسامات أيديولوجية ستبعدنا عن التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع العربي".

وقال عبد الرحيم منصور ، من سكان الطيرة: "أصوت للجبهة منذ سنوات عديدة ، وفي الأيام الأخيرة شجعت الناس على التصويت للقائمة المشتركة. كنت متفائلاً بأننا سنحصل على ثمانية مقاعد على الأقل ، لكنني شعرت بخيبة أمل كبيرة من النتائج. قد يكون العمل في الميدان لم يكن كافياً ، وجميع المسؤولين لم يقرأوا الصورة واعتقدوا أنهم ليسوا في خطر.