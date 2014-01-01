25 جهاز توليد أوكسجين مكرمة رئاسية لوزارة الصحة

رام الله / سما /

سلم نائب رئيس ديوان الرئاسة محمود سلامة، اليوم الخميس، مكرمة رئاسية عبارة عن 25 جهاز توليد اوكسجين، لوزيرة الصحة مي الكيلة.

وحضر تسليم المكرمة بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة نجي نزال، والطبيبان محمد البطراوي، ونعيم الصفي.

وشكرت الكيلة، الرئيس محمود عباس على هذه المكرمة، مشيرة إلى أنها ستساهم في التخفيف من الوضع الصحي الصعب، الذي يعانيه القطاع الصحي بسبب تصاعد المنحنى الوبائي.

وأكدت أن الرئيس يدعم دوما جهود وزارة الصحة معنويا وماديا، من أجل مساعدتها في التصدي لجائحة "كورونا"، التي تهدد حياة أبناء شعبنا.

ولفتت إلى أن جهاز توليد الاوكسجين ينتج 10 لترات في الدقيقة، ما يساهم في التخفيف من الضغط على محطات توليد الاوكسجين في المستشفيات.

بدوره، قال سلامة، إن هذه المكرمة جاءت بتعليمات مباشرة من الرئيس، لدعم القطاع الصحي الفلسطيني الذي يواجه بكافة امكانياته فيروس "كورونا".

وأضاف أن الأجهزة الـ25 هي دفعة أولى من المكرمة الرئاسية لصالح مستشفيات المحافظات الشمالية، وأن الدفعة الثانية سترسل لصالح مستشفيات المحافظات الجنوبية.