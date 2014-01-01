  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

25 جهاز توليد أوكسجين مكرمة رئاسية لوزارة الصحة

الخميس 25 مارس 2021 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

سلم نائب رئيس ديوان الرئاسة محمود سلامة، اليوم الخميس، مكرمة رئاسية عبارة عن 25 جهاز توليد اوكسجين، لوزيرة الصحة مي الكيلة.

وحضر تسليم المكرمة بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة نجي نزال، والطبيبان محمد البطراوي، ونعيم الصفي.

وشكرت الكيلة، الرئيس محمود عباس على هذه المكرمة، مشيرة إلى أنها ستساهم في التخفيف من الوضع الصحي الصعب، الذي يعانيه القطاع الصحي بسبب تصاعد المنحنى الوبائي.

وأكدت أن الرئيس يدعم دوما جهود وزارة الصحة معنويا وماديا، من أجل مساعدتها في التصدي لجائحة "كورونا"، التي تهدد حياة أبناء شعبنا.

ولفتت إلى أن جهاز توليد الاوكسجين ينتج 10 لترات في الدقيقة، ما يساهم في التخفيف من الضغط على محطات توليد الاوكسجين في المستشفيات.

بدوره، قال سلامة، إن هذه المكرمة جاءت بتعليمات مباشرة من الرئيس، لدعم القطاع الصحي الفلسطيني الذي يواجه بكافة امكانياته فيروس "كورونا".

وأضاف أن الأجهزة الـ25 هي دفعة أولى من المكرمة الرئاسية لصالح مستشفيات المحافظات الشمالية، وأن الدفعة الثانية سترسل لصالح مستشفيات المحافظات الجنوبية.

#أوكسجين #مكرمة رئاسية #وزارة الصحة #مي الكيلة

الأكثر قراءة اليوم

سابقة.. دولة عربية تخرج عن الاجماع العربي..ولا تصوّت لصالح بند يدين الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

معاريف.. نتنياهو يعود من النفق: أموّل هنية في غزة و أتسكع مع منصور عباس في أم الفحم

كيف نجح غانتس في تحقيق "المفاجأة" بالانتخابات؟

غزة: وكلاء وزارات يتقدمون باستقالاتهم تمهيداً لانتخابات التشريعي المرتقبة

احتمال الذهاب إلى انتخابات خامسة قائم.. الليكود يتبيّن موقف عباس حول قوانين ضد نتنياهو

نتائج الانتخابات الإسرائيلية تراوح مكانها بدون حسم ومنصور عباس "ملك الملوك"

من هي المرأة التي تقف خلف انتصار "الموحدة" في انتخابات الكنيست ؟

الأخبار الرئيسية

دحلان

دحلان: عشر سنوات من المساعدات...ألزمنا بها واجبنا الوطني لا الانتخابات ..فيديو

الرجوب : وثيقة سياسية بين فتح وحماس تعبد الطريق لحكومة الوحدة الوطنية

jXC66

شاهد: صفحة نتنياهو تنشر المقطع الكامل لإخلائه من مطعم بعد سقوط صاروخ من غزة

وزارة الصحة : 20 وفاة و2093 إصابة و2163 حالة تعافٍ من فيروس كورونا

سعدات على رأس قائمة "الجبهة الشعبية" للانتخابات

اعلان سما رسائل