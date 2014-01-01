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عائلة الشهيد الأعزب 1400 شيكل والمتزوج مضاف اليها علاوة

انتصار الوزير: الرئيس صادق على قرار اعتماد شهداء عدوان 2014

الخميس 25 مارس 2021 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتصار الوزير: الرئيس صادق على قرار اعتماد شهداء عدوان 2014



رام الله/سما/

أكّدت رئيس مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى في مُنظمة التحرير الفلسطينية، انتصار الوزير " أم جهاد"، على أنّ الرئيس محمود عباس صادق على قرار اعتماد كافة شهداء عدوان 2014 على قطاع غزّة.

وقالت الوزير في تصريح صحفي  اليوم الخميس: "إنّه تم توقيع الكشف من رئيس مجلس الوزراء د. محمد اشتية، ومن ثم تم تحويله إلى مُؤسسة رعاية أُسر الشهداء والجرحى؛ كي تقوم بعملية البحث الاجتماعي وتدقيق الأسماء لكافة الحالات بالإضافة لتحديد الموازنة المطلوبة".

وفي ردها على سؤال حول موعد إعلام الأُسر المستفيدة من القرار، قالت الوزير: "إنّه لا موعد مُحدد، لكن بمجرد إنجاز عملية البحث الاجتماعي وتدقيق الأسماء من جانب مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى، سيتم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء ومن ثم تحديد الموازنة وإرسالها".


 
وبشأن المعايير التي سيتم اعتمادها من جانب المؤسسة، أوضحت أنّ "الاعتماد حسب التقارير الطبية من وزارة الصحة والكشوفات التي تم جمعها أثناء العدوان"، مُشيرةً إلى أنً المُؤسسة ستقوم ببحث اجتماعي للحالات وستقوم بزيارة الحالات وستقوم بتسجيلها؛ كي يتم اعتمادها.

أما عن المخصصات التي ستصرف لعوائل شهداء عدوان 2014، قالت الوزير: "إنّها لا زالت في مرحلة البحث؛ لكنّ حسب القانون والنظام المعمول به، فإنّ عائلة الشهيد الأعزب ستحصل على 1400 شيقل، بينما ستحصل عائلة الشهيد المتزوج على 1400 مُضاف إليها علاوة زوجة وأبناء".

وختمت الوزير حديثها، بتوجيه التحية لعوائل شهداء 2014 على صمودهم، وكذلك وجهت التحية للرئيس محمود عباس ولرئيس الوزراء على استجابتهم للنداءات المتكررة التي أرسلتها المُؤسسة وكذلك لتوصيات اللجنة المركزية التي ذهبت لغزّة، مُتمنيةً في ذات الوقت حلّ الملف قريبًا بعد إنجاز مؤسسة رعاية الشهداء والجرحة دورها في البحث والتدقيق؛ كي يتم اعتماد الموازنة المطلوبة.

#انتصار الوزير #شهداء عدوان 2014 #أم جهاد #الرئيس عباس #محمد اشتية #اسر الشهداء

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