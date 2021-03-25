دحلان: عشر سنوات من المساعدات...ألزمنا بها واجبنا الوطني لا الانتخابات ..فيديو

غزة/سما/

أكد القيادي محمد دحلان، أنه في حال فوض الشعب الفلسطيني ومنح قائمة تيار الإصلاح الديمقراطي المقاعد اللازمة لتغيير واقعه. فنحن قادرون على تغيير هذا الواقع.



وقال دحلان، في فيديو نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنهم خلال الـ 10 سنوات الأخيرة يقدمون الدعم والمساندة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتشمل تحرير شهادات طلاب، وإرسال مساعدات طبية، وتبني طلاب للدراسة في مصر والإمارات وقطاع غزة.



وأكد محمد دحلان، أنه لم يكلفه أحد في تقديم المساعدات، وإنما كلف نفسه لمساندة أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هذه المساعدات لم تكن من أجل الانتخابات وإنما جاءت بدافع من مسؤوليته الوطنية تجاه شعبه.

وأوضح، أنه في حال سمح الرئيس محمود عباس له في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية لما تأخر لحظة.