وزير الحكم المحلي يفتتح شارعي جمال عبد الناصر وعمر المختار بخان يونس

خانيونس / سما /

افتتح معالي وزير الحكم المحلي د. مجدي الصالح شارعين حيويين في مدينة خان يونس مولهما صندوق تطوير وإقراض البلديات والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية "المنحة الكويتية" وذلك خلال الفترة السابقة وهما شارعي " جمال عبد الناصر وعمر المختار رقم (5)"، والبالغ كلفتهما الإجمالية حوالي (1,5)مليون دولار تقريبًا، إلى جانب الاطلاع على مشاريع بلدية خان يونس التطويرية واحتياجاتها المختلفة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا في كافة محافظات غزة.

وكان الصالح قد زار خان يونس اليوم برفقة وفد من وزارة الحكم المحلي، ومحافظ محافظة خان يونس د. أحمد الشيبي، ومدير عام صندوق البلديات م. محـمد الرمحي، حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، ونائبه د. مازن الشيخ، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، والإدارة العامة للمشاريع بوزارة الحكم المحلي بغزة، وأعضاء لجنة حي مركز المدينة والشركة المنفذة والأهالي.

وخلال كلمته رحب م. البطة، بزيارة وزير الحكم المحلي التي جاءت استكمالاً لمسيرة العطاء غير المحدود التي قدمتها الوزارة لدعم احتياجات البلديات في شتى القطاعات الخدماتية ومن بينها تعبيد الطرق وتأهيلها بما يتناسب مع احتياجات السكان في ظل موائمة كل المشاريع المنفذة مع مخرجات الخطة الاستراتيجية لمدينة خان يونس التي شارك في إعدادها المجتمع المحلي بكل مكوناته.

وبين م. البطة أن بلدية خان يونس تمتلك رؤية استراتيجية مستقبلية لمشاريعها التطويرية والتنموية شاكرًا صندوق تطوير وإقراض البلديات على دعمهم الكبير للبلدية والوقوف بجانبها ودعم الموازنة التشغيلية والتي ساهمت في تعزيز خدماتها المقدمة للمواطنين في ظل الظروف الحالية.

ومن جانبه أثنى وزير الحكم المحلي على جهود بلدية خان يونس في تطوير المدينة والرقي بواقع الخدمات المقدمة للسكان، مبيناً أن الوزارة تسعى لتلبية احتياجات شعبنا في قطاع غزة وتدعيم جهود البلديات في مواجهة الأزمة الراهنة نتيجة للظروف السائدة التي أثرت على طبيعة تلك الخدمات، شاكرًا بلدية خان يونس ومجلسها البلدي وموظفيها لما قدموه من خدمات للمواطنين بالرغم من شح الامكانيات والموارد الضعيفة وإلتزامهم بمسئولياتهم تجاه خدمة الوطن بهدف تعزيز العمل.