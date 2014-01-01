بعد أسبوع زواج.. عروس تلقي بنفسها من الدور التاسع بعد مكالمة من حماتها

وكالات / سما /

الحياة الزوجية سر بين اثنين، لا يجب أن يخرج إلى أي شخص مهما كانت درجة قرابته، فعلى كل رجل وامرأة مقبلين على الزواج أن يعلما جيدا أن خلافاتهما يجب أن يكونا قادرين على حلها دون تدخل اطراف أخرى.

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 66 عاما ، قامت بإستفزاز زوجة ابنها المتزوجة منذ أسبوع واحد، و دفعتها لإلقاء نفسها من شرفة المنزل في بريطانيا .

أوضحت تحقيقات الشرطة أن الشابة البالغة من العمر 26 عاما، كانت تتحدث إلى حماتها في آخر لحظاتها قبل أن تنتحر و تلقي بنفسها من الدور التاسع عقب عودتها من شهر العسل .

أوضح الزوج أنهما نشب بينهما خلاف بسيط أثناء سفرهما، إلا أنهما تصالحا قبل عودتهما بيوم، و لكن الزوج احتاج أن يحكي لوالدته عن الخلاف ليستشيرها والتي بدورها قامت بتهديد الشابة عقب عودتهما بأنها ستدفعه للإنفصال عنها في أقرب وقت لأنها تزعجه .

اصيبت الشابة بحالة من الحسرة و الألم و ألقت بنفسها من الشرفة، و استيقظ الزوج على صوت سقوطها في الشارع .