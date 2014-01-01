التعليم بغزة تتحدث عن آخر المستجدات بامتحانات التوظيف

غزة/سما/

كشف مدير عام الشئون الإدارية في وزارة التربية والتعليم، الدكتور رائد صالحية ، اليوم الخميس، آخر المستجدّات المتعلقة بامتحانات التوظيف الخاصة بالتعليم.

وقال صالحية في حديث لإذاعة "الأقصى"، "سيبدأ الامتحان التحريري يوم الخميس القادم في كل محافظات قطاع غزة، وستكون أعداد المُسجِلين موزعة على 124 قاعة في المديريات التعليمية السبع".

وأضاف أنّ الوزارة تقوم بوضع الموازنات والتشكيلات المدرسية ومحددات الاحتياج حتى نستطيع استيعاب أكبر عدد ممكن من المقبولين، لافتًا إلى أنّ نحو 46 ألف خريج قاموا بالتسجيل للوظائف التعليمية التي أعلنتها الوزارة عبر التسجيل الإلكتروني.





وذكر أنّ أعداد الشواغر التي تحتاجها الوزارة هذا العام لن تختلف عن العام السابق- السنة الماضية كان 500 اعتماد مالي، وهذا يرتبط بالمؤسسات التي يتم بناؤها وزيادة حالات التقاعد والوفيات.

وتابع: "سيكون هنالك قوائم للانتظار في حال وجود عجز معين لكن إذا انتهت السنة الدراسية ولم يكن احتياج تنتهي قائمة الانتظار ومن هم ضمنها عليهم التقدم لطلبات الوظائف الجديدة ويسري عليهم الإجراء المتبع".

وأشار إلى وجود جولات وندوات مع جهات الاختصاص لمناقشة معايير الوظائف مردفًا بقوله: "خلُصنا لمعايير تصب في مصلحة الخريج".