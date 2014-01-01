حمي الانتخابات وتفشي فايروس كورونا ..!! محمد جودة

في الوقت الذي ينشغل فيه الفلسطينيون بالتجهيز والتحضير للانتخابات التشريعية القادمة من خلال اعداد القوائم الانتخابية وتسجيلها لدي لجنة الانتخابات المركزية لخوض غمار هذا الاستحقاق الوطني ، ينتشر وباء كورونا بشكل متسارع وسط الجماهير الفلسطينية ، ليضرب هذا الفايروس اللعين مرة أخري ويقتحم مجددا المجتمع الفلسطيني الذاهب نحو الانتخابات ويزيد من حالة التفشي بين المواطنين .

لاشك أن حمي الانتخابات الفلسطينية في الوقت الحالي نحو اعداد وتجهيز القوائم الانتخابية أمر مهم يشغل بال الكثيرين في الساحة الفلسطينية للتنافس في هذه الانتخابات ، خاصة أنه خلال أسبوع من الآن تقريباً ستغلق أبواب الترشح للقوائم للانتقال للمرحلة التالية الخاصة بتقديم الطعونات والاعتراضات من قبل الجماهير الفلسطينية علي هذه القوائم ومرشحيها إن وجدت ، لننتقل بعدها لمرحلة الدعاية الانتخابية والتي سيكون فيها تحرك أوسع وأشمل لمرشحي هذه القوائم بين مختلف فئات شعبنا من أجل استقطاب الناخبين وتحصيل أصواتهم ، مما سيترتب علي هذا الأمر احتكاك مباشر بالجماهير ، من خلال تنظيم اللقاءات والمهرجانات الواسعة معهم لتحقيق الهدف المنشود من ذلك وهو كسب الاصوات والمنافسة في مجتمع الناخبين ، إلا أن ذلك وفي ظل تصاعد وتزايد انتشار فايروس كورونا وتفشيه ، ربما سيصل بالمجتمع الفلسطيني ليصبح مجتمعا موبوء ،إن لم يتم أخذ الاحتياطات واقصي درجات الحيطة والحذر من قبل المرشحين والناخبين علي حد سواء .

إن حالة التراخي والتباطؤ في أخذ اجراءات وقرارات أكثر التزاماً وصرامة للتعامل مع هذا الوباء ، سيكون له عواقب وخيمة علي المجتمع الفلسطيني بأسره ، لاسيما في قطاع غزة الذي يفتقد لأجهزة فحص السلالة الجديدة من فايروس كورونا والتي هي أشد وأكثر فتكاً وخطرا بالمواطن من السلالة الاولي التي انتشرت في المجتمع الفلسطيني قبل نحو عام ولازالت حتي اللحظة .

لذلك ورغم أهمية المرحلة التي نعيشها من الولوج نحو اجراء الانتخابات ، هذه الانتخابات التي تعطلت نحو خمسة عشر عاماً ، وانتهت خلالها صلاحية الشرعيات الفلسطينية ، وأصبح فيها النظام السياسي الفلسطيني عاجزاً علي القيام بدوره ووظيفته ، ومع اقتراب اللحظة التي انتظرها شعبنا طويلاً ليعيد تجديد الشرعيات المتآكلة واعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني من خلال انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة ستقرع طبولها يوم 22/ مايو/2021 , من العام الحالي ، علي حكومة محمد اشتيه في الضفة الغربية وحكومة الأمر الواقع في غزة ، ضرورة إعادة النظر في الاجراءات المعمول بها في شقي الوطن للتعامل مع انتشار وتفشي هذا الوباء قبل فوات الآوان ، وهنا لابد من التذكير والاستفادة من تجربة الانتخابات البرلمانية في الاردن، التي جرت في النصف الثاني من العام الماضي ، والتي تفشي فيها الوباء بشكل غير مسبوق يوم الانتخابات وبين الناخبين والمرشحين علي السواء، نتيجة حالة الاستهتار وعدم أخذت الاجراءات المناسبة وفي الوقت المناسب من قبل حكومة المملكة الاردنية الشقيقة.

ختاماً أعتقد أن أخذ اجراءات وقرارات حكيمة استباقية قبل أن يصبح المجتمع الفلسطيني مجتمع موبوء بفايروس كورونا ، وقبل حلول شهر رمضان المبارك ، والذي ستتخلله مرحلة الدعاية الانتخابية ومن ثم اجراء الانتخابات ، لهو أمر في غاية الأهمية والضرورة لتجنيب شعبنا ويلات تفشي هذا الوباء ، ورأفة بأوضاعه وامكانياته الصحية ، ومن أجل أن تجري الانتخابات وصيرورتها بسلاسة وأمان في المجتمع الفلسطيني ، لابد من إعادة النظر في الاجراءات والقرارات وحالة اللامبالاة التي نراها بين المواطنين حتي لا ندخل في كارثة صحية جراء هذا الوباء ، ولضمان اجراء الانتخابات بشكل آمن وأجواء صحية وسليمة تجنب شعبنا المعاناة.

عزاء واجب : أتقدم بإسمي وبإسم عائلتي بخالص العزاء والمواساة لأبناء شعبنا بوفاة المناضل الوطني المرحوم محمود بكر حجازي "أبو بكر" ، كما أتقدم بالتعزية القلبية الحارة لأولاده وزوجته ، سائل المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته .