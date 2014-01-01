وفاة الأسير المحرر والقيادي في حركة حماس عمر البرغوثي

رام الله/سما/

توفي القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عمر البرغوثي "أبو عاصف" متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق، حذرت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر عمر البرغوثي الببالغ من العمر (67 عاماً)، من قرية كوبر، شمال غرب رام الله، وسط الضفة الغربية، من الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية المنوي تنظيمها في 22 مايو/ أيار 2020.

واعتُقل البرغوثي أول مرة في عام 1978، وحكم عليه الاحتلال في حينه بالسجن المؤبد، ولاحقاً أُفرج عنه في عملية تبادل عام 1985، وأعاد اعتقاله عشرات المرات، غالبيتها اعتقالات إدارية (بلا تهمة)، وهو شقيق الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة ومجموعها 40 عاماً.