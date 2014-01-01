الرجوب : وثيقة سياسية بين فتح وحماس تعبد الطريق لحكومة الوحدة الوطنية

رام الله / سما /



كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها المفوض جبريل الرجوب عن وثيقة سياسية قادمة بين "فتح" و"حماس" مقبولة دوليا ما يعبد الطريق امام حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات.



وقال الرجوب في تصريحات لقناة "الشرق" الفضائية تبثها مساء اليوم انه يجري العمل الان على انجاز تلك الوثيقة والتي من شأنها ان تعبد الطريق امام حكومة الوحدة الفلسطينية القادمة.



واوضح الرجوب ان الاتصالات مع ادارة الرئيس الاميركي بايدن مستمرة وانها تناقش قضايا هامة للشعب الفلسطيني .

وقال الرجوب انه لا يستبعد مروان البرغوثي من الانتخابات الرئاسية من خلال حركة "فتح" خلال الفترة القادمة".