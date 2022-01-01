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بيل غيتس: العالم يعود إلى الحياة الطبيعية نهاية 2022

الخميس 25 مارس 2021 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيل غيتس: العالم يعود إلى الحياة الطبيعية نهاية 2022



وكالات

قال الملياردير الأمريكي والمؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، إن العالم يجب أن يعود إلى الحياة الطبعيية بنهاية 2022.


ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، مشيرة إلى قول غيتس، في مقابلة مع صحيفة بولندية، إنه يمكن تحقيق ذلك بفضل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).


ولفتت الوكالة إلى قول الملياردير الأمريكي: "جائحة كورونا تمثل مأساة تفوق تخيلاتنا والأنباء الجيدة الوحيدة كانت بتوصلنا للقاحات".

وقال بيل غيتس: "يجب أن نعود إلى الحياة الطبيعية بصورة كاملة بحلول عام 2022".

وتعمل العديد من الدول على إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي أصاب أكثر من 123 مليون شخص حول العالم، وأسفر عن وفاة نحو 2.7 مليون شخص.


وتتصدر هذا السباق 4 لقاحات، هي اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي كان أول لقاح يتم تسجيله في أغسطس/ آب الماضي، واللقاح الذي تطوره شركة "بيونتك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية، الذي حصل على الاعتماد في بريطانيا بعدما أثبت فعاليته بنسبة 95 في المئة.

ويضاف إلى ذلك اللقاح البريطاني الذي تطوره شركة "استرازينيكا" بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، ولقاح مودرنا الأمريكي الذي أثبت فعالية بنسبة 94.1 في المئة.

#بيل غيتس #وباء كورونا

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