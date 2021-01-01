وزارة الصحة : 20 وفاة و2093 إصابة و2163 حالة تعافٍ من فيروس كورونا

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 64، الخليل 370، طوباس 64، نابلس 269، طولكرم 131، جنين 217، ضواحي القدس 41، أريحا والأغوار 27، سلفيت 29، بيت لحم 83، رام الله والبيرة 113"، قطاع غزة 554، مدينة القدس 131.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 81، الخليل 351، طوباس 48، نابلس 471، طولكرم 160، جنين 169، ضواحي القدس 63، أريحا والأغوار 23، سلفيت 43، بيت لحم 134، رام الله والبيرة 343"، قطاع غزة 63، مدينة القدس 214.

وتم تسجيل 18 حالة وفاة في الضفة الغربية: " الخليل 3، قلقيلية 3، جنين 1، نابلس 1، طولكرم 4، رام الله والبيرة 1، أريحا والأغوار 2، سلفيت 3"، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 205 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 69 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.