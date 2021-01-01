إليسا تكشف لأول مرة عن فاجعة جعلتها تشكر الله على عدم إنجابها أطفالا

بيروت/سما/

كشفت الفنانة اللبنانية، إليسا، عن فاجعة حدثت أمامها، جعلتها تشكر بعدها الله على عدم إنجابها أطفالا.



ونقلت وسائل إعلام عن إليسا، قولها "بعد مشهد انفجار بيروت شكرت الله لأنني لم أنجب ولدا، لأن قلبي لم يكن يستطيع تحمل هذا الوجع والقهر، الله لا يسامح من كان السبب وينتقم منكم"، متسائلة:"كيف يستطيع المسؤولن أن يناموا مرتاحي البال وهناك العديد من الأمهات احترقت قلوبهن على خسارة أولادهم جراء انفجار بيروت".

وأكدت الفنانة اللبنانية، أنها "طالما كانت تحلم بأن يكون لديها طفل بالتبني لكن المجتمع والقانون لم يسمحا لها بذلك الأمر"، موجهة تحية لكافة الأمهات.

وأوضحت أن والدتها كانت تشجعها في البداية على فكرة تبني طفل، قائلة :"وقت كنت أصغر في العمر كانت والدتي تسألني لماذا لا أتبنى ولدا، ولا أنكر أنني كنت معجبة بطريقة تفكيرها".

ولفتت إليسا إلى أنها لم تستطع في البداية الإقدام على تبني طفل بسبب هواجسها وخوفها من فكرة الأمومة، متابعة :"كان عندي هاجس من أن أصبح أما، وسيطر علي لفترة من الزمن، لكن الأمور تبدلت تدريجيا عندما اقتنعت بالموضوع خاصة أن كوني امرأة مؤثرة على الآلاف من الأشخاص".