  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

إليسا تكشف لأول مرة عن فاجعة جعلتها تشكر الله على عدم إنجابها أطفالا

الخميس 25 مارس 2021 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
إليسا تكشف لأول مرة عن فاجعة جعلتها تشكر الله على عدم إنجابها أطفالا



بيروت/سما/

كشفت الفنانة اللبنانية، إليسا، عن فاجعة حدثت أمامها، جعلتها تشكر بعدها الله على عدم إنجابها أطفالا.


ونقلت وسائل إعلام عن إليسا، قولها "بعد مشهد انفجار بيروت شكرت الله لأنني لم أنجب ولدا، لأن قلبي لم يكن يستطيع تحمل هذا الوجع والقهر، الله لا يسامح من كان السبب وينتقم منكم"، متسائلة:"كيف يستطيع المسؤولن أن يناموا مرتاحي البال وهناك العديد من الأمهات احترقت قلوبهن على خسارة أولادهم جراء انفجار بيروت".
وأكدت الفنانة اللبنانية، أنها "طالما كانت تحلم بأن يكون لديها طفل بالتبني لكن المجتمع والقانون لم يسمحا لها بذلك الأمر"، موجهة تحية لكافة الأمهات.

وأوضحت أن والدتها كانت تشجعها في البداية على فكرة تبني طفل، قائلة :"وقت كنت أصغر في العمر كانت والدتي تسألني لماذا لا أتبنى ولدا، ولا أنكر أنني كنت معجبة بطريقة تفكيرها".

ولفتت إليسا إلى أنها لم تستطع في البداية الإقدام على تبني طفل بسبب هواجسها وخوفها من فكرة الأمومة، متابعة :"كان عندي هاجس من أن أصبح أما، وسيطر علي لفترة من الزمن، لكن  الأمور تبدلت تدريجيا عندما اقتنعت بالموضوع خاصة أن كوني امرأة مؤثرة على الآلاف من الأشخاص".

#اليسا #انفجار بيروت

الأكثر قراءة اليوم

سابقة.. دولة عربية تخرج عن الاجماع العربي..ولا تصوّت لصالح بند يدين الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

معاريف.. نتنياهو يعود من النفق: أموّل هنية في غزة و أتسكع مع منصور عباس في أم الفحم

كيف نجح غانتس في تحقيق "المفاجأة" بالانتخابات؟

غزة: وكلاء وزارات يتقدمون باستقالاتهم تمهيداً لانتخابات التشريعي المرتقبة

احتمال الذهاب إلى انتخابات خامسة قائم.. الليكود يتبيّن موقف عباس حول قوانين ضد نتنياهو

نتائج الانتخابات الإسرائيلية تراوح مكانها بدون حسم ومنصور عباس "ملك الملوك"

من هي المرأة التي تقف خلف انتصار "الموحدة" في انتخابات الكنيست ؟

الأخبار الرئيسية

الرجوب : وثيقة سياسية بين فتح وحماس تعبد الطريق لحكومة الوحدة الوطنية

jXC66

شاهد: صفحة نتنياهو تنشر المقطع الكامل لإخلائه من مطعم بعد سقوط صاروخ من غزة

وزارة الصحة : 20 وفاة و2093 إصابة و2163 حالة تعافٍ من فيروس كورونا

سعدات على رأس قائمة "الجبهة الشعبية" للانتخابات

هل أعلنت حركة حماس عن أسماء مرشحيها للانتخابات وبرنامجها الانتخابي ؟

اعلان سما رسائل