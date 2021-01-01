  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الصحة الإسرائيلية تطالب بمنع دخول سائحين من الإمارات

الخميس 25 مارس 2021 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية تطالب بمنع دخول سائحين من الإمارات



القدس المحتلة/سما/

طالبت وزارة الصحة الإسرائيلية، بمنع دخول سائحين من دولة الإمارات إلى البلاد، بسبب تطعيمهم بلقاح صيني مضاد لفيروس كورونا، لا تتوفر معلومات حوله لديها.

. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "يتخوفون من أن يسبب ذلك مشكلة دبلوماسية".


وعلى إثر ذلك تدرس وزارة الصحة إمكانية إجراء فحوصات كورونا (بي سي آر) للسائحين القادمين من الإمارات.
وأشارت الإذاعة إلى أن "تخوفات المسؤولين الإسرائيليين تأتي أيضا على خلفية تحفظ الإمارات على استقبال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في الأسابيع الماضية؛ بسبب قرب زيارة مقررة له من انتخابات الكنيست، الأمر الذي يمكن أن يعتبر دعما لنتنياهو في الانتخابات، وتدخل إماراتي في شؤون داخلية إسرائيلية".

كانت زيارة نتنياهو إلى الإمارات تأجلت أربع مرات، خلال الأشهر الماضية؛ وفشلت المحاولة الثالثة، بعدما ألغيت زيارة ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني، إلى المسجد الأقصى، عشية "الإسراء والمعراج"، على خلفية فرض ترتيبات أمنية إسرائيلية على الزيارة.

وعلقت الإمارات تحضيرات لمؤتمر قمة بمشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلية، ومندوب رفيع عن إدارة الرئيس الأمريكي، وقادة دول عربية طبّعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، مع أبو ظبي، في نيسان/أبريل القادم.

#الصحة الاسرائيلية #وزارة الصحة الاسرائيلية #الامارات #فيروس كورونا #نتنياهو #محمد بن زايد

الأكثر قراءة اليوم

سابقة.. دولة عربية تخرج عن الاجماع العربي..ولا تصوّت لصالح بند يدين الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

معاريف.. نتنياهو يعود من النفق: أموّل هنية في غزة و أتسكع مع منصور عباس في أم الفحم

كيف نجح غانتس في تحقيق "المفاجأة" بالانتخابات؟

غزة: وكلاء وزارات يتقدمون باستقالاتهم تمهيداً لانتخابات التشريعي المرتقبة

احتمال الذهاب إلى انتخابات خامسة قائم.. الليكود يتبيّن موقف عباس حول قوانين ضد نتنياهو

نتائج الانتخابات الإسرائيلية تراوح مكانها بدون حسم ومنصور عباس "ملك الملوك"

من هي المرأة التي تقف خلف انتصار "الموحدة" في انتخابات الكنيست ؟

الأخبار الرئيسية

الرجوب : وثيقة سياسية بين فتح وحماس تعبد الطريق لحكومة الوحدة الوطنية

jXC66

شاهد: صفحة نتنياهو تنشر المقطع الكامل لإخلائه من مطعم بعد سقوط صاروخ من غزة

وزارة الصحة : 20 وفاة و2093 إصابة و2163 حالة تعافٍ من فيروس كورونا

سعدات على رأس قائمة "الجبهة الشعبية" للانتخابات

هل أعلنت حركة حماس عن أسماء مرشحيها للانتخابات وبرنامجها الانتخابي ؟

اعلان سما رسائل