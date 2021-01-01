الصحة الإسرائيلية تطالب بمنع دخول سائحين من الإمارات

القدس المحتلة/سما/

طالبت وزارة الصحة الإسرائيلية، بمنع دخول سائحين من دولة الإمارات إلى البلاد، بسبب تطعيمهم بلقاح صيني مضاد لفيروس كورونا، لا تتوفر معلومات حوله لديها.

. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "يتخوفون من أن يسبب ذلك مشكلة دبلوماسية".



وعلى إثر ذلك تدرس وزارة الصحة إمكانية إجراء فحوصات كورونا (بي سي آر) للسائحين القادمين من الإمارات.

وأشارت الإذاعة إلى أن "تخوفات المسؤولين الإسرائيليين تأتي أيضا على خلفية تحفظ الإمارات على استقبال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في الأسابيع الماضية؛ بسبب قرب زيارة مقررة له من انتخابات الكنيست، الأمر الذي يمكن أن يعتبر دعما لنتنياهو في الانتخابات، وتدخل إماراتي في شؤون داخلية إسرائيلية".

كانت زيارة نتنياهو إلى الإمارات تأجلت أربع مرات، خلال الأشهر الماضية؛ وفشلت المحاولة الثالثة، بعدما ألغيت زيارة ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني، إلى المسجد الأقصى، عشية "الإسراء والمعراج"، على خلفية فرض ترتيبات أمنية إسرائيلية على الزيارة.

وعلقت الإمارات تحضيرات لمؤتمر قمة بمشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلية، ومندوب رفيع عن إدارة الرئيس الأمريكي، وقادة دول عربية طبّعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، مع أبو ظبي، في نيسان/أبريل القادم.