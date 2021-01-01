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محكمة العدل العليا تصدر قرارًا بوقف إضراب الأطباء

الخميس 25 مارس 2021 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة العدل العليا تصدر قرارًا بوقف إضراب الأطباء



رام الله / سما /

قررت محكمة العدل العليا، الخميس، وقف الإضراب الذي أعلنته نقابة الأطباء، بعد دعوى تقدمت بها وزارة الصحة الفلسطينية والنائب العام.

وصدر القرار من المحكمة المشكلة من هيئة القاضي حازم ادكيدك وعضوية القاضي بشار نمر والقاضي ثائر العمري.

ومساء أمس الأربعاء، قالت وزارة الصحة إنها تنظر بقلق شديد إزاء إعلان نقابة الأطباء شروعها في إضراب عن العمل يوم الخميس في الوقت الذي أبدت فيه الحكومة استعدادها للنظر بإيجابية لمطالب النقابة، والمتمثلة برفع علاوة الأطباء العموميين من 150% إلى 200% أسوة بأطباء الاختصاص، شريطة التزامهم بالتفرغ الكامل للعمل في وظيفتهم بالمستشفيات الحكومية فقط، وذلك لغرض تحسين الجودة، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى في المستشفيات وهو ما رفضت النقابة الالتزام به.

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