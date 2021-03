العلماء يكشفون لأول مرة على الإطلاق عن مجالات مغناطيسية حول الثقب الأسود M87* ..فيديو

تتغير أهداف العلم دائما، فكل اكتشاف جديد هو مدخل إلى سلسلة متتالية من الاكتشافات الأخرى في سعينا لفهم الكون، ولا يعد الثقب الأسود الهائل M87 * استثناء.

وهذا الثقب الأسود هو موضوع أول صورة مباشرة للبشرية لظل الثقب الأسود، في إنجاز مذهل للغاية لسنوات عديدة.

والآن، تعاون العلماء مع Event Horizon Telescope لتحليل تلك الحلقة المتوهجة من الضوء الذهبي من 55 مليون سنة ضوئية، ووجدوا دليلا على استقطاب قوي - التواء اتجاه موجات الضوء، الناتجة عن الحقول المغناطيسية القوية في المنطقة حول الثقب الأسود.

وقال عالم الفلك إيفان مارتي فيدال، من جامعة فالنسيا في إسبانيا: "هذا العمل هو معلم رئيسي: استقطاب الضوء يحمل معلومات تسمح لنا بفهم أفضل للفيزياء وراء الصورة التي رأيناها في أبريل 2019، وهو ما لم يكن ممكنا من قبل. ويتطلب الكشف عن هذه الصورة الجديدة ذات الضوء المستقطب سنوات من العمل، بسبب التقنيات المعقدة المتضمنة في الحصول على البيانات وتحليلها".

