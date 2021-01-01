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صفحة نتنياهو تنشر المقطع الكامل لإخلائه من مطعم بعد سقوط صاروخ من غزة

الخميس 25 مارس 2021 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
صفحة نتنياهو تنشر المقطع الكامل لإخلائه من مطعم بعد سقوط صاروخ من غزة



القدس المحتلة / سما /

نشرت صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقطع الكامل لإخلائه من مطعم زاره في بئر السبع يوم الانتخابات، بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة وانطلاق صافرات الإنذار.

وهرب نتنياهو من المطعم الواقع قرب منطقة سقوط الصاروخ، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو كان في المدينة مع نشطاء من حزب "الليكود" لتشجيع الناخبين على التصويت، وبعد سقوط الصاروخ ألغى ما تبقى من جولته في المدينة وغادرها.

وعلى الأثر، دعا وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إلى إجراء مشاورات أمنية عاجلة عقب سقوط الصاروخ.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

#نتنياهو #هروب #صاروخ #غزة

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