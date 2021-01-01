علي سلّام : سموتيريتش ومنصور عباس سيكونان في حكومة نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

قال علي سلام رئيس بلدية الناصرة، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن يكون بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية، في حكومة واحدة مع منصور عباس زعيم القائمة العربية الموحدة.

وتوقع سلّام في حديث لـ إذاعة 103 العبرية، أن يشكل بنيامين نتنياهو زعيم الليكود الحكومة بوجود سموتريتش وعباس.

ويوصف سلام بأنه أحد مساعدي منصور عباس، الذي بات يمثل مع قائمته "بيضة القبان" بالنسبة للمعسكر اليميني، والمعسكر المعارض له من أجل تشكيل ائتلاف حكومي في ظل عدم قدرة أي منهما على الحسم.

وكان سموتيريتش قال صباحًا إنه سيتم تشكيل حكومة يمينية خالصة، وأن عباس لن يكون جزءًا منها، ولن تُشكّل بدعمه سواء من الداخل أو الخارج.