  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير البطران يواصل إضرابه عن الطعام ضد اعتقاله الإداري منذ 35 يوما

الخميس 25 مارس 2021 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إن الأسير عماد البطران المعتقل إدارياً منذ 27/1/2020، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 35 يوما على التوالي ضد اعتقاله الإداري.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي أن الأسير البطران القابع في "عيادة سجن الرملة"، قد تم تمديد اعتقاله ادارياً لأربع مرات متتالية منذ اعتقاله الأخير، كان آخرها بتاريخ 21/1/2021 وينتهي بتاريخ 17/5/2021.

وأشارت إلى أن الأسير البطران (47 عاما) من مدينة الخليل، يعاني من مشاكل وآلام حادة بالمعدة ويتقيأ الدم، كما يعاني من مشاكل بالشرايين وضعف وهزل عام وآلام بالمفاصل، ولا يتناول أي نوع من المدعمات أو المسكنات ولا تجرى له أي فحوصات طبية.

يذكر أن البطران اعتُقِل أكثر من مرة وأمضى في سجون الاحتلال عشرة أعوام معظمها في الاعتقال الإداري وقد خاض عام 2013 إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 105 أيام رفضاً للاعتقال الإداري، كما خاض في عام 2016 اضرابا ضد اعتقاله الاداري لمدة 35 يوما .

#الاعتقال الاداري #عماد البطران #الإضراب عن الطعام #سجن الرملة #هيئة شؤون الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

سابقة.. دولة عربية تخرج عن الاجماع العربي..ولا تصوّت لصالح بند يدين الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

معاريف.. نتنياهو يعود من النفق: أموّل هنية في غزة و أتسكع مع منصور عباس في أم الفحم

كيف نجح غانتس في تحقيق "المفاجأة" بالانتخابات؟

غزة: وكلاء وزارات يتقدمون باستقالاتهم تمهيداً لانتخابات التشريعي المرتقبة

احتمال الذهاب إلى انتخابات خامسة قائم.. الليكود يتبيّن موقف عباس حول قوانين ضد نتنياهو

من هي المرأة التي تقف خلف انتصار "الموحدة" في انتخابات الكنيست ؟

الصحة بغزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: أعداد الإصابات المتزايدة من تحدد الوضع المستقبلي

الأخبار الرئيسية

jXC66

صفحة نتنياهو تنشر المقطع الكامل لإخلائه من مطعم بعد سقوط صاروخ من غزة

سعدات على رأس قائمة "الجبهة الشعبية" للانتخابات

هل أعلنت حركة حماس عن أسماء مرشحيها للانتخابات وبرنامجها الانتخابي ؟

الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و554 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 63 حالة

73064

من هي المرأة التي تقف خلف انتصار "الموحدة" في انتخابات الكنيست ؟

اعلان سما رسائل