الأسير البطران يواصل إضرابه عن الطعام ضد اعتقاله الإداري منذ 35 يوما

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إن الأسير عماد البطران المعتقل إدارياً منذ 27/1/2020، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 35 يوما على التوالي ضد اعتقاله الإداري.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي أن الأسير البطران القابع في "عيادة سجن الرملة"، قد تم تمديد اعتقاله ادارياً لأربع مرات متتالية منذ اعتقاله الأخير، كان آخرها بتاريخ 21/1/2021 وينتهي بتاريخ 17/5/2021.

وأشارت إلى أن الأسير البطران (47 عاما) من مدينة الخليل، يعاني من مشاكل وآلام حادة بالمعدة ويتقيأ الدم، كما يعاني من مشاكل بالشرايين وضعف وهزل عام وآلام بالمفاصل، ولا يتناول أي نوع من المدعمات أو المسكنات ولا تجرى له أي فحوصات طبية.

يذكر أن البطران اعتُقِل أكثر من مرة وأمضى في سجون الاحتلال عشرة أعوام معظمها في الاعتقال الإداري وقد خاض عام 2013 إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 105 أيام رفضاً للاعتقال الإداري، كما خاض في عام 2016 اضرابا ضد اعتقاله الاداري لمدة 35 يوما .