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لاعب كمال أجسام يتخلص من والديه بطريقة مروعة بسبب كلب

الخميس 25 مارس 2021 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب كمال أجسام يتخلص من والديه بطريقة مروعة بسبب كلب



وكالات

اعترف بينو نيومير لاعب كمال أجسام إيطالي يبلغ من العمر 30 عاما، بقتله والديه لأنهما طلبا منه أن يأخذ كلب العائلة في نزهة على الأقدام.

وقعت جريمة القتل في مدينة بولزانو في مقاطعة جنوب تيرول شمال إيطاليا، عندما فقد المعلمان بيتر نيومير ولورا بيرسيلي في وقت سابق من هذا العام.

وتم العثور على جثة الوالدة لورا في وقت لاحق في نهر أديجي وعليها علامات اختناق، بينما لم تظهر جثة زوجها على السطح أبدا، على الرغم من العثور على آثار دمه

واعترف لاعب كمال الأجسام بقتل والده بعد مشاجرة قصيرة بدأت عندما طلب الأب من ابنه النهوض من السرير وإخراج كلب العائلة في نزهة على الأقدام.

وعندما رفض تطور الأمر، وقال بينو: "أبي اتهمني بأنني فاشل، أردت فقط الصمت. لذلك أسكتته"، وقرر أن يخنقه حتى يتوقف عن التذمر.

وتابع: "أخذت حبل التسلق الذي وجدته في الدرج الذي أضع به أدواتي. كنا في الردهة وسقطنا معا على الأرض. أتذكر فقط أنني ضغطت بشدة".

وقال بينو إن والدته عادت إلى المنزل بعد فترة وجيزة وخنقها بنفس الحبل.

وعلق: "لقد فعلت ذلك دون أن أقول وداعا".

واعترف الابن أنه ألقى بجثة والديه من فوق جسر في النهر.

ويتواجد الشاب الآن في السجن في بولزانو بتهمة القتل وإخفاء الجثة مع استمرار التحقيق.

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