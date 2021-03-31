لجنة الانتخابات تكشف تفاصيل جديدة عن القوائم الثلاثة المرشحة للانتخابات

رام الله / سما /

قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، اليوم الخميس، إن اللجنة تسلمت حتى هذه اللحظة 3 قوائم (1 من الضفة، 2 من غزة) ودرست هذه القوائم حسب الشروط ووافقت على ترشحها.

وأكد كحيل في تصريحات صحفية، أن القوائم الثلاثة المرشحة هي: (قائمة فلسطين للجميع، وقائمة التغيير الديمقراطي، وقائمة كرامتي الشبابية المستقلة).

وأضاف: "جميع شروط الترشح، ومتطلبات الترشيح القانونية انطبقت على جميع القوائم ومرشحيها، خاصة المحكومية وتسجيل مرشحيها في سجل الناخبين".

وتابع: "الكشف الأولي بأسماء المرشحين والقوائم سينشر في السادس من نيسان/ابريل المقبل".

وأكمل: "فترة الترشح للانتخابات التشريعية 2021، تنتهي مساء يوم الأربعاء 31/3/2021 ولا نتوقع أن يجري تمديد هذه المدة".

وأشار كحيل إلى أنه لا يوجد مبررات لرفض القوائم إلا إذا لم تستوف الشروط، وأهمها عضوية القائمة: ويجب أن تشمل 16 عضوًا بالحد الأدنى على أن يكون كل عضو مستفي للشروط القانونية، وأن تشمل "كوتة المرأة".

وشدد كحيل على أن اللجنة تتواصل مع جميع الجهات الدولية ذات الصلة، سواء مؤسسات أو دول، وهناك تأكيدات أنّ هذه الدول سترسل طواقمها إلى فلسطين للمراقبة على الانتخابات.