المنتخب الوطني مهدد بخوض لقاء السعودية بمهاجم وحيد!

الرياض / سما /

بات منتخب فلسطين مهددا بخوض مباراة السعودية في الثلاثين من الشهر الجاري, ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة, بمهاجم واحد فقط لظروف مختلفة.

ورغم تواجد النجمين محمود وادي لاعب بيراميدز وصالح شحادة نجم ثون السويسري في القائمة الأولية, إلا أن إصابة الأول تمنع لحاقه باللقاء, كونه يحتاج عدة أسابيع للتعافي.

أما بالنسبة لشحادة صاحب الأهداف السبعة بالدوري السويسري, فالشكوك لا تزال تحوم حول قدرته على الوصول لبعثة "الوطني" المتواجدة بالسعودية حاليا, بسبب إجراءات السفر الصعبة في الوقت الحالي.

وفي حال لم يتمكن شحادة من الوصول لبعثة المنتخب خلال الساعات القادمة, فإن "الوطني" سيخوض اللقاء برأس حربة وحيد وهو شهاب قنبر نجم جبل المكبر.