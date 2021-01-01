  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

المنتخب الوطني مهدد بخوض لقاء السعودية بمهاجم وحيد!

الخميس 25 مارس 2021 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المنتخب الوطني مهدد بخوض لقاء السعودية بمهاجم وحيد!



الرياض / سما /

بات منتخب فلسطين مهددا بخوض مباراة السعودية في الثلاثين من الشهر الجاري, ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة, بمهاجم واحد فقط لظروف مختلفة.

ورغم تواجد النجمين محمود وادي لاعب بيراميدز وصالح شحادة نجم ثون السويسري في القائمة الأولية, إلا أن إصابة الأول تمنع لحاقه باللقاء, كونه يحتاج عدة أسابيع للتعافي.

أما بالنسبة لشحادة صاحب الأهداف السبعة بالدوري السويسري, فالشكوك لا تزال تحوم حول قدرته على الوصول لبعثة "الوطني" المتواجدة بالسعودية حاليا, بسبب إجراءات السفر الصعبة في الوقت الحالي.

وفي حال لم يتمكن شحادة من الوصول لبعثة المنتخب خلال الساعات القادمة, فإن "الوطني" سيخوض اللقاء برأس حربة وحيد وهو شهاب قنبر نجم جبل المكبر.

#المنتخب الوطني #السعودية #مهاجم #الفدائي #التصفيات الآسيوية #منتخب فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

سابقة.. دولة عربية تخرج عن الاجماع العربي..ولا تصوّت لصالح بند يدين الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات .. تراجع معسكر نتنياهو إلى 52 مقعدا

معاريف.. نتنياهو يعود من النفق: أموّل هنية في غزة و أتسكع مع منصور عباس في أم الفحم

كيف نجح غانتس في تحقيق "المفاجأة" بالانتخابات؟

غزة: وكلاء وزارات يتقدمون باستقالاتهم تمهيداً لانتخابات التشريعي المرتقبة

احتمال الذهاب إلى انتخابات خامسة قائم.. الليكود يتبيّن موقف عباس حول قوانين ضد نتنياهو

الصحة بغزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: أعداد الإصابات المتزايدة من تحدد الوضع المستقبلي

الأخبار الرئيسية

سعدات على رأس قائمة "الجبهة الشعبية" للانتخابات

هل أعلنت حركة حماس عن أسماء مرشحيها للانتخابات وبرنامجها الانتخابي ؟

الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و554 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 63 حالة

73064

من هي المرأة التي تقف خلف انتصار "الموحدة" في انتخابات الكنيست ؟

860x484 (3)

محدث.. نتائج الانتخابات الإسرائيلية تراوح مكانها بدون حسم ومنصور عباس "ملك الملوك"

اعلان سما رسائل