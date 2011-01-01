برشلونة أفضل أندية العالم بالعقد الأخير

وكالات / سما /

أصدر الاتحاد الدولي لتأريخ وإحصاء كرة القدم "IFFHS"، قائمة بأفضل 10 أندية في العالم خلال العقد الماضي (2011-2020).

ويتم التصنيف عن طريق النقاط، بناء على إنجازات الفريق وعدد ألقابه، بجانب أدائه بشكل عام بمختلف المسابقات المحلية والقارية.

وجاء برشلونة الإسباني في الصدارة برصيد 2877 نقطة، جمعها في هذا التصنيف خلال العقد الماضي، يليه غريمه ريال مدريد بـ2782 نقطة في المرتبة الثانية.

وحصد برشلونة 22 لقبا طوال العقد الماضي، بواقع 6 في الدوري الإسباني و5 لكأس إسبانيا ومثلها في كأس السوبر المحلي، و2 بدوري أبطال أوروبا وبالمثل في السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويحتل بايرن ميونخ الألماني المركز الثالث بـ2594 نقطة، ثم باريس سان جيرمان الفرنسي رابعا بـ2357 نقطة، يليه أتلتيكو مدريد الإسباني في المركز الخامس بـ2302 نقطة.

وفي المركز السادس يأتي يوفنتوس الإيطالي صاحب الـ2272 نقطة، ثم مانشستر سيتي الإنجليزي في المرتبة السابعة بـ2113 نقطة، متساويا مع مواطنه تشيلسي.

فيما يحتل مانشستر يونايتد الإنجليزي المركز التاسع بـ2020 نقطة، يليه مواطنه أرسنال في المرتبة العاشرة بـ2016 نقطة.