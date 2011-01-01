  1. الرئيسية
  2. الرياضة

برشلونة أفضل أندية العالم بالعقد الأخير

الخميس 25 مارس 2021 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة أفضل أندية العالم بالعقد الأخير



وكالات / سما /

أصدر الاتحاد الدولي لتأريخ وإحصاء كرة القدم "IFFHS"، قائمة بأفضل 10 أندية في العالم خلال العقد الماضي (2011-2020).

ويتم التصنيف عن طريق النقاط، بناء على إنجازات الفريق وعدد ألقابه، بجانب أدائه بشكل عام بمختلف المسابقات المحلية والقارية.

وجاء برشلونة الإسباني في الصدارة برصيد 2877 نقطة، جمعها في هذا التصنيف خلال العقد الماضي، يليه غريمه ريال مدريد بـ2782 نقطة في المرتبة الثانية.

وحصد برشلونة 22 لقبا طوال العقد الماضي، بواقع 6 في الدوري الإسباني و5 لكأس إسبانيا ومثلها في كأس السوبر المحلي، و2 بدوري أبطال أوروبا وبالمثل في السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويحتل بايرن ميونخ الألماني المركز الثالث بـ2594 نقطة، ثم باريس سان جيرمان الفرنسي رابعا بـ2357 نقطة، يليه أتلتيكو مدريد الإسباني في المركز الخامس بـ2302 نقطة.

وفي المركز السادس يأتي يوفنتوس الإيطالي صاحب الـ2272 نقطة، ثم مانشستر سيتي الإنجليزي في المرتبة السابعة بـ2113 نقطة، متساويا مع مواطنه تشيلسي.

فيما يحتل مانشستر يونايتد الإنجليزي المركز التاسع بـ2020 نقطة، يليه مواطنه أرسنال في المرتبة العاشرة بـ2016 نقطة.

#برشلونة #العالم #اندية #ريال مدريد #بايرن ميونخ

الأكثر قراءة اليوم

سابقة.. دولة عربية تخرج عن الاجماع العربي..ولا تصوّت لصالح بند يدين الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات .. تراجع معسكر نتنياهو إلى 52 مقعدا

معاريف.. نتنياهو يعود من النفق: أموّل هنية في غزة و أتسكع مع منصور عباس في أم الفحم

كيف نجح غانتس في تحقيق "المفاجأة" بالانتخابات؟

غزة: وكلاء وزارات يتقدمون باستقالاتهم تمهيداً لانتخابات التشريعي المرتقبة

احتمال الذهاب إلى انتخابات خامسة قائم.. الليكود يتبيّن موقف عباس حول قوانين ضد نتنياهو

الصحة بغزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: أعداد الإصابات المتزايدة من تحدد الوضع المستقبلي

الأخبار الرئيسية

سعدات على رأس قائمة "الجبهة الشعبية" للانتخابات

هل أعلنت حركة حماس عن أسماء مرشحيها للانتخابات وبرنامجها الانتخابي ؟

الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و554 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 63 حالة

73064

من هي المرأة التي تقف خلف انتصار "الموحدة" في انتخابات الكنيست ؟

860x484 (3)

محدث.. نتائج الانتخابات الإسرائيلية تراوح مكانها بدون حسم ومنصور عباس "ملك الملوك"

اعلان سما رسائل