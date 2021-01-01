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هزيمة صاعقة لهولندا أمام تركيا في تصفيات المونديال

الخميس 25 مارس 2021 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هزيمة صاعقة لهولندا أمام تركيا في تصفيات المونديال



وكالات / سما /

تلقى منتخب هولندا هزيمة صاعقة أمام مضيفه التركي بأربعة أهداف مقابل هدفين في مستهل مشواره بالمجموعة السابعة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وظهر المنتخب التركي بشكل أفضل كثيرًا من ضيفه الهولندي في المباراة التي أقيمت على ملعب أتاتورك الأولمبي، ليتقدم بعد 15 دقيقة فقط عن طريق بوراك يلماز قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول لصالح أصحاب الأرض بهدفين للاشيء.

وفي الشوط الثاني، ضرب هاكان كالهاهوجلو شباك منتخب هولندا بالهدف الثالث في الدقيق 47.ورغم عدم تقديم الطواحين لأداء كبير، إلا أنه بدا على حافة تحقيق ريمونتادا تاريخية بتسجيل هدفين في الدقيقتين 75 و77 عن طريق دافي كلاسين ولوك دي يورنج، على الترتيب، ليقلصوا النتيجة إلى 3-2.

وتحطمت آمال الهولنديين سريعًا بعد 4 دقائق فقط من هدفهم الثاني، حين سدد بوراك يلماز ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة في شباك تيم كرول محرزًا الهدف الرابع لمنتخب تركيا والثالث له شخصيًا.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر المباراة احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح منتخب هولندا، إلا أن ممفيس ديباي أهدرها بعد تسديده للكرة على يمين الحارس أورجان تشاكير الذي تصدى للكرة ببراعة، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض وحصولهم على النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة تصدر منتخب تركيا المجموعة السابعة مؤقتًا برصيد ثلاث نقاط فيما تذيل المنتخب الهولندي جدول الترتيب برصيد خال من النقاط.

#كأس العالم #هولندا #تركيا #المونديال #قطر

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