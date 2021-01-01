تعادل مخيب لفرنسا أمام أوكرانيا

وكالات / سما /

سقط منتخب فرنسا في فخ التعادل أمام ضيفه منتخب أوكرانيا بنتيجة هدف لمثله، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “فرنسا”، لحساب الجولة الافتتاحية من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقرر المدرب ديديه ديشان الدفع بأربعة مهاجمين في التشكيلة الأساسية، وهم أنتوان جريزمان، كيليان مبابي، كينجسلي كومان وأخيراً أوليفييه جيرو، لكن رغم ذلك، لم ينجح الفريق في تسجيل سوى هدف واحد فقط طوال التسعين دقيقة.

وسيطر منتخب الديوك على الكرة منذ الدقيقة الأولى، وحاصر منتخب أوكرانيا في مناطقه الدفاعية، ونتج عن هذه السيطرة تسجيل الهدف الأول الذي حمل توقيع أنتوان جريزمان بحلول الدقيقة 19، عبر تسديدة مقوسة فشل الحارس في التصدي لها.

وانخفضت الروح القتالية عند لاعبي منتخب فرنسا بعد تسجيل الهدف، فرغم سيطرتهم المطلقة على الكرة، إلا أن الاستحواذ كان سلبياً في معظم الوقت، ولم ينجح رباعي خط المقدمة في خلق فرص محققة للتسجيل طوال الشوط الأول.

ولم يتحسن أداء فرنسا مع بداية الشوط الثاني، الأمر الذي سمح لأوكرانيا بأن يكون أكثر جرأة هجومياً، ومن أول هجمة حقيقة على المرمى، تمكن الضيوف من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 57، وجاء الهدف عن طريق بريسنال كيمبيمبي بالخطأ في شباك فريقه.

حاول منتخب فرنسا اقتناص هدف الفوز في النصف ساعة الأخيرة من عمر المباراة، لكن جميع محاولاته بائت الفشل في ظل صلابة الدفاعات الأوكرانية، ليفقد ديديه ديشان ولاعبيه نقطتين ثمينتين في بداية التصفيات.