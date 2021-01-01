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البرتغال تنجو من كمين أذربيجان بفوز باهت

الخميس 25 مارس 2021 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البرتغال تنجو من كمين أذربيجان بفوز باهت



وكالات / سما /

نجت البرتغال من كمين ضيفتها أذربيجان بفوز باهت قوامه هدف دون رد، مساء الأربعاء، في مستهل مشوار المنتخبين في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم، قطر 2022.

واستقبل سيلساو أوروبا منتخب أذربيجان في ملعب أليانز ستاديوم بتورينو في إيطاليا، بسبب تقييد السفر خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

وجاءت المباراة في اطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى للتصفيات، والتي تعرف وجود كل من قطر، لوكسمبورج، صربيا،و إيرلندا.

سيطرت البرتغال على المباراة وكانت لها الفرص الأخطر لكن حارس أذربيجان، شهر الدين محمدألييف، قدم مباراة كبيرة وكان في الموعد بتصديات حاسمة لمحاولات لاعبي الخصم.

وانتظر رفاق كريستيانو رونالدو وصول الدقيقة 36 لافتتاح التسجيل بهدف عن طريق النيران الصديقة بتوقيع ماكسيم ميدفيديف.

وحققت البرتغال الفوز في نهاية المطاف لتحصد أول ثلاثة نقاط لها في المجموعة التي عرفت فوز قطر على لوكسمبورج اليوم بنفس النتيجة أيضاً، مع العلم أن نتائج العنابي لن تحتسب في المجموعة.

بدورها فازت صربيا على إيرلندا بثلاثية لهدفين من توقيع دوشان فلاهوفيتش، وثنائية لألكسندر ميتروفيتش.

#البرتغال #أذربيجان #كأس العالم #تصفيات كأس العالم #قطر

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