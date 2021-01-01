خلافات تؤخر تقديم لائحة اتهام ضد قاتل الشهيد الحلاق

القدس المحتلة / سما /

كشفت إذاعة "كان" العبرية، صباح اليوم الخميس، أن هناك خلافات بين مباحث الشرطة الإسرائيلية، وفريق الدفاع عن الشرطي الذي أقدم على إعدام الشهيد إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس بشهر مايو/ أيار من العام الماضي.

وبحسب الإذاعة، فإن هذه الخلافات تؤخر تقديم لائحة اتهام ضد الشرطي، كما تؤخر تحديد موعد جلسة الاستماع.

وقبل نحو ستة أشهر تقرر إغلاق ملف القضية وتبرئة قائد القوة، قبل أن يتم في أغسطس/ آب الماضي إعادة فتح التحقيق ضد شرطي من القوة بعد أن طالبت عائلة الشهيد الحلاق بالكشف عن ما وثقته الكاميرات الأمنية لعملية الإعدام رغم محاولة نفي وجود أي تسجيلات.