عضو في قائمة منصور عباس يرفض وصف حماس بـ "الإرهابية"

القدس المحتلة / سما /

رفض وليد طه الشخصية الثالثة في القائمة العربية الموحدة التي يتزعمها منصور عباس، التعليق على سؤال وجه له فيما إذا كانت قائمته تعتبر حركة حماس "إرهابية".

وقال طه في حديث لإذاعة كان العبرية، موجّهًا حديثه للمذيع "مفاهميك تختلف عن مفاهيمي، الجميع يتحدث من معجمه الخاص"، وبين أنه لا يريد الخوض في هذا الحديث حاليًا، مشيرًا إلى أنه سيتم الحديث عن حماس والاستيطان وغيرها لاحقًا وليس الآن.

وأشار إلى أن قائمة الموحدة لا تحسب نفسها على كتلة معينة، مشيرًا إلى أن ما تهتم إليه حاليًا هو معاناة العرب من التمييز منذ عقود.

وقال "سنعمل على تحسين وضع المواطن العربي، ولكن ليس بأي ثمن طبعًا".

"القدس"