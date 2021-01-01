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الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و554 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 63 حالة

الخميس 25 مارس 2021 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و554 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 63 حالة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالتي وفاة و554 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2893 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 63 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 60848 إصابة بينها 4295 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 55960 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 593 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 168 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 100.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 81700 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 14789 شخصًا.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا

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